Sarnia devient une région désignée en vertu de la Loi sur les services en français

La désignation de Sarnia en vertu de la Loi est le résultat d’un solide appui de la communauté locale et fait suite à une demande du Regroupement des organismes francophones de Sarnia-Lambton et du Centre culturel Jolliet, deux organismes francophones locaux , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement.

« Cette désignation répond aux besoins de la communauté francophone croissante et changeante en Ontario et à l’importance d’avoir des services en français plus accessibles. » — Une citation de Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones

La désignation de Sarnia, explique le communiqué, oblige le gouvernement à fournir des services en français conformément aux exigences de la Loi, qu'ils soient fournis directement par un organisme gouvernemental ou par un tiers pour le compte de celui-ci.

La province a jusqu'au 1 er novembre 2024 pour y offrir des services en français.

Un moment de grande émotion

Patrice Dufour est le vice président du Centre culturel Jolliet de Sarnia. Il est de ceux qui se sont investis dans l’obtention de cette désignation.

Il y a trois ans, moi et Tanya Tamilio on s’est mis ensemble et on a rencontré tous les conseillers municipaux. On était rencontrer le maire de Sarnia, le député provincial ainsi que la députée fédérale pour aller chercher leur appui. [...] Ensuite, on est allé chercher l’appui des autres organismes dans la communauté , explique-t-il.

Patrice Dufour compte bien s'assurer que le gouvernement respecte sa parole. Photo : Patrice Dufour

Lorsqu’il a appris la nouvelle, il a été saisi par l’émotion, considérant l’immense travail qui a été accompli depuis 2018.

J’avais presque les larmes aux yeux : "Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas". [...] C’était vraiment incroyable , indique-t-il.

« On ne va pas juste [se féliciter] et va attendre que tout se fasse tout seul parce qu’on le sait, rien ne se fait seul, il faut vraiment mettre la pression. C’est une des choses qu’on a faites. Avec la politique, quand on met la pression, on ne lâche pas, on récolte le fruit de notre labeur. » — Une citation de Patrice Dufour, vice-président du Centre culturel Jolliet de Sarnia

Il indique ne pas douter du fait que les services seront effectivement bientôt fournis en français à Sarnia, compte tenu de la vitalité de la communauté francophone locale, mais compte demeurer vigilant.

Un pays bilingue

Patrice Dufour remercie les élus locaux pour leur appui, la députée fédérale Marilyn Gladu notamment.

Il explique que Mike Bradley, le maire de Sarnia, a toujours exprimé son incompréhension, rien ne pouvant justifier, selon ce dernier, que Sarnia n’offre pas de services en français alors que le Canada est un pays bilingue.

Mike Bradley, de même que la députée Marilyn Gladu, est nommément cité dans le communiqué du gouvernement en tant qu’élu ayant agi pour soutenir la demande des francophones de Sarnia.

Mike Bradley veut que les droits des francophones soient respectés dans sa ville. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

M. Bradley estime que la désignation de Sarnia est une grande avancée, surtout quand on pense au futur de la ville.

Les efforts que nous faisons pour faire venir plus de gens dans la communauté sont centrés sur les immigrants francophones. Et donc ceci est un message clair que nous sommes une ville ouverte aux francophones , explique-t-il.

« [Cette décision] reflète aussi le fait que Sarnia, après les Premières Nations, a été établie par les francophones. » — Une citation de Mike Bradley, maire de Sarnia

M. Bradley dit avoir appris à respecter les droits des francophones après avoir travaillé à Ottawa dans les années 1980 pour un député très engagé sur la question des droits des francophones et l’usage du français.

Un pas dans la bonne direction

Marilyn Gladu salue cette décision qu’elle attendait depuis des mois, compte tenu, explique-t-elle, du fait que la demande pour que Sarnia soit faite région désignée avait été déposée il y a deux ans déjà.

Je pense que c’est très important pour tout le monde de parler les deux langues du pays et à Sarnia nous avons 5000 francophones et un autre 3000 francophiles et nous avons besoin des services en français , explique-t-elle.

« Alors j'ai soutenu l’application et j’ai demandé à Caroline Mulroney combien de temps est-ce qu’on va attendre. » — Une citation de Marilyn Gladu, députée de Sarnia-Lambton

Marilyn Gladu attendait avec impatience la désignation de Sarnia. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Elle dit ne pas craindre les défis que cette désignation pourrait entraîner.

Maintenant, dans mon bureau à Sarnia, et aussi à Ottawa, nous avons la capacité d’avoir des services en français alors ce n’est pas réellement un changement pour nous, mais je pense que pour la province et aussi pour la Ville de Sarnia, nous avons trois ans pour avoir la capacité d’avoir les services en français , indique-t-elle.

Pour l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, la désignation de Sarnia vient clore positivement un long processus .

Dans un communiqué, Carol Jolin, le président de l’organisme, indique que le fait de voir de nouvelles régions de l'Ontario recevoir cette désignation est toujours un gain pour notre belle communauté bien implantée sur tout le territoire de la province .

M. Jolin dit féliciter le Centre culturel Jolliet et le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton pour leur travail dans cette affaire.

Avec des informations de Marine Lefèvre