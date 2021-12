Des tests de dépistages rapides bientôt distribués aux élèves sur la Côte-Nord

La date exacte de livraison de ces autotests n'a pas encore été précisée, selon le directeur général du centre de services scolaire CSS du Fer, Richard Poirier.

Selon les directives annoncées par le gouvernement provincial jeudi dernier, chaque élève devrait recevoir une trousse comprenant cinq autotests. Ils pourront être utilisés par les parents à la maison en cas d’apparition de symptômes.

Maintenant, on nous a annoncé la semaine dernière qu’on allait recevoir des autotests qu’on va pouvoir remettre à nos élèves du préscolaire et du primaire, et qu’ils puissent l’apporter à la maison, pour déjà faire un premier dépistage à la maison , explique le directeur général du Centre de services scolaires du Fer.

Richard Poirier rappelle cependant que les écoles sont déjà munies de tests rapides depuis la mi-novembre. Il précise qu'entre deux et neuf de ces tests rapides sont effectués par semaine.

Pour un jeune qui se présente à l’école le matin et qui n’avait pas de symptômes et qu’en cours de journée, il développe des symptômes qui pourraient être apparentés à la COVID-19 : si les parents ont signé le consentement, on peut effectuer un test rapide , explique-t-il.

De leur côté, le centre de services scolaire CSS de l'Estuaire et le centre de services scolaire CSS du Littoral n'ont pas reçu de détails concernant la livraison de ces tests.

Les résultats en quelques minutes, mais moins fiables

Les résultats sont connus quelques minutes après avoir effectué le test et peuvent rapidement indiquer si une personne symptomatique est infectée. Cependant, le ministère de la Santé et des Services sociaux souligne que ces tests rapides ont une fiabilité moindre par rapport aux tests habituellement utilisés en laboratoire.

Le ministère indique qu’en cas de résultat positif, les parents doivent tout de même se rendre avec l’enfant dans un centre de dépistage pour faire confirmer le diagnostic par un test de laboratoire.