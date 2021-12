Légère baisse des cas de COVID-19 en Estrie

Selon les données de la santé publique publiées lundi matin, 561 cas de COVID-19 ont été recensés vendredi, samedi et dimanche. La moyenne est donc de 187 cas par jour.

Aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis vendredi. Le total de personnes mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Estrie est de 386.

C'est à Sherbrooke que l'on retrouve le plus de cas actifs dans la région, avec 617. Les territoires de Memphrémagog (214) et de la Haute-Yamaska (193) suivent. Au total, en Estrie, on compte 1572 cas actifs.

D'ailleurs, l'Estrie affiche un taux moyen de 316 cas actifs par 100 000 personnes. La région se classe ainsi au premier rang au Québec, devant le Nunavik.

Au total, 32 personnes sont hospitalisées dont 8 aux soins intensifs, ce qui représente une hausse par rapport au dernier bilan qui faisait état de 25 personnes hospitalisées.

Appel à la vigilance

Le directeur de santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, voit arriver le temps des Fêtes avec une certaine appréhension. Il invite les citoyens à agir de manière responsable et à aller se faire dépister s'ils ont des symptômes.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 et les hospitalisations continuent d'augmenter, il estime qu'une certaine prudence s'impose. Il y a moins d'hospitalisations que dans les vagues précédentes, mais quand même, ça augmente. On recommence à être serré dans nos hospitalisations. Il y a toujours de la transmission. Le tiers des cas sont des jeunes de 5 à 11 ans, ceux qu'on est en train de vacciner. On est dans une course avec le virus et la vaccination.

En Estrie, près de 43 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin.

Selon le Dr Poirier, le variant Omicron n'a pas été détecté en Estrie à ce jour.