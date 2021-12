Usine de traitement de l’eau à Shawinigan : des citoyens manifestent

Trois d’entre eux ont pu discuter avec Mme Tardif en prévision d’une rencontre entre le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et le maire de Shawinigan, Michel Angers, prévue pour ce mercredi.

Le groupe veut rectifier les faits quant à la situation de l’usine de traitement de l’eau du lac à la Pêche, fermée depuis le 1er décembre en raison de l’écoulement de sédiments dans un ruisseau.

Beaucoup de citoyens n’avaient pas réalisé jusqu’à maintenant que les problèmes encourus par l’usine du lac à la pêche touchaient tous les gens de Shawinigan. Ils pensaient que ça ne touchait que le secteur de Saint-Gérard, alors la réalité les rattrape , a indiqué la citoyenne Lynn Gravel en entrevue à l’émission Toujours le matin.

30 000 résidents de Shawinigan n’ont toujours pas accès à de l’eau potable et doivent faire bouillir leur eau actuellement.

Une trentaine de citoyens de Shawinigan mécontents des problèmes liés à la station de traitement d'eau potable de Lac-à-la-Pêche ont manifesté lundi devant les bureaux de la députée caquiste Marie-Louise Tardif. Photo : Radio-Canada

Les manifestants estiment d’ailleurs que la population est mal informée, et même qu’elle reçoit des informations erronées.

Quand le ministre Charette déclare que 72 % des contaminants du ruisseau ont été amassés, c’est une information qui avait été donnée par la Ville de Shawinigan et ça contredit tout à fait les constatations des citoyens, et surtout des propriétaires qui eux ont observé des rejets de bouts continus de l’usine avant, pendant et après les travaux de nettoyage , explique Mme Gravel.

Cette dernière espère que les demandes formulées à Marie-Louise Tardif seront retransmises au ministre de l’Environnement. Les manifestants proposent notamment le déménagement de l'usine de traitement de l'eau près de la rivière Saint-Maurice.

Ils souhaitent également la tenue d'une enquête publique pour faire la lumière dans le dossier.

De son côté, la députée caquiste dit comprendre la position des citoyens, mais ne veut pas accuser personne dans cette affaire. Elle précise être en communication fréquente avec le ministre Charette.

Avec les informations de Magalie Masson