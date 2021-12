Le déménagement de la villa Frederick-James retardé de quelques mois

L’appel d’offres lancé par Québec, qui devait prendre fin le 16 octobre dernier, a été prolongé. Sa fermeture aura plutôt lieu le 15 décembre. Tandis que l’on prévoyait un début des travaux vers le 15 novembre, ceux-ci ne pourraient prendre leur envol qu’entre le 18 janvier et le 15 février 2022.

Qu'est-ce que les Espaces bleus?

En juin dernier, Québec a créé un nouveau réseau de musées à travers la province. Ces musées, appelés Espaces bleus, auront pour mission de faire connaître l’histoire, les particularités et les héros de chacune des 17 régions du Québec. En plus de se trouver dans des bâtiments patrimoniaux, de présenter des expositions et d'offrir des activités de médiation culturelle, chaque musée aura un café où la gastronomie et les produits locaux seront mis en valeur.