COVID-19 : 10 nouveaux cas en 3 jours en Abitibi-Témiscamingue

Le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) fait état de 10 nouveaux cas en 72 heures.

La source d’exposition au virus pour quelques personnes n’était pas connue de la santé publique au moment de publier les plus récents chiffres.

Trois personnes, qui ne sont pas adéquatement vaccinées, sont hospitalisées. L’un de ces patients se trouve à l’unité de soins intensifs du centre hospitalier de Rouyn-Noranda.

La région compte 52 cas actifs.

Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue MRC de la Vallée-de-l'Or 21 MRC de Témiscamingue 17 MRC de Rouyn-Noranda 12 MRC d'Abitibi-Ouest 2 MRC d'Abitibi Aucun

Au Québec, on recense 1628 nouveaux cas de COVID-19, 3 décès de plus et 6 hospitalisations supplémentaires depuis 24 heures.

Dose de rappel du vaccin

Une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 est recommandée au moins six mois après la dernière dose reçue.

Les travailleurs de la santé en contact avec des usagers, les adultes vivant avec une maladie chronique et les femmes enceintes ayant reçu leur deuxième dose de vaccin avant le 13 juin peuvent prendre rendez-vous pour recevoir la dose de rappel.