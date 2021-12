L’artiste Zabel en attente d’un chèque qui ne vient pas

L’artiste, dont l’atelier est situé à Champlain, a décidé de parler publiquement de son histoire afin de mettre en garde le public contre ce genre de mésaventure. C’est important que ces histoires-là ne se perdent pas, qu’elles soient racontées, car malheureusement, c’est un milieu dans lequel ça arrive , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Lorsque ses œuvres ont été exposées aux États-Unis en 2018, l’artiste avait l'impression de vivre un conte de fées , raconte-t-elle. L’histoire s’est toutefois ternie lorsque MJ Laberge Gallery a refusé de lui remettre sa part de l’argent tiré de la vente de ses tableaux.

Je me suis envolée de New York à San Francisco et de San Francisco à la maison le cœur rempli de gratitude, ébahie et touchée de ce plus grand succès en carrière! Mais le retour fut brutal , a-t-elle écrit dans un message publié sur ses réseaux sociaux. J’ai sombré. J’étais incapable de créer , confie l’artiste qui a fait appel aux tribunaux.

Radio-Canada tente de joindre Marie-Josée Laberge afin d’obtenir sa réaction aux récents propos d’Isabelle Parent. Elle n’a pas encore répondu à nos demandes d’entrevue.

Un jugement rendu en octobre 2020

Le 20 octobre 2020, la juge de la Cour du Québec Monique Dupuis a condamné MJ Laberge Gallery à payer 13 944,30 $ avec intérêts à Créations Zabel. Depuis, Isabelle Parent affirme n’avoir reçu aucun chèque.

Ce montant comprend l’argent que MJ Laberge Gallery doit à Isabelle Parent pour la vente de ses peintures (environ 12 700 $) ainsi que, notamment, 1000 $ pour les troubles et inconvénients .

La demanderesse [Créations Zabel] a fait la preuve des dommages subis en raison du refus systématique de MJ Laberge de s’acquitter de sa dette malgré ses admissions quant à la vente des toiles, prétextant faussement que la demanderesse lui était redevable de certaines dépenses et [certains] frais en raison d’une exposition de ses œuvres en Suisse , peut-on lire dans la décision rendue il y a plus d’un an.

D’après les documents de cour, Marie-Josée Laberge aurait déclaré une faillite personnelle. Peu de temps avant l’audience, le syndic à la faillite de Mme Laberge dépose un avis de surseoir au présent dossier, empêchant la présente poursuite contre cette dernière personnellement , indique le jugement.

À écouter : Isabelle Parent en entrevue à l'émission Toujours le matin

Après tout ce temps, j’ai perdu espoir de retrouver [l’argent] , se résigne Isabelle Parent.