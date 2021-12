11 adolescents arrêtés pour avoir proféré des menaces en ligne contre des écoles

Des menaces proférées contre des écoles de Montréal et de Châteauguay ont poussé les policiers à agir et à y aller de mises en garde contre ce qui est décrit comme un « phénomène d'entraînement », lundi.

Six mineurs, âgés de 13 à 17 ans, ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec des menaces proférées contre huit écoles de la métropole.

Le SPVM dit qu'il s'agit d'une situation évolutive en raison d'un effet d'entraînement qui a pris naissance sur les réseaux sociaux au cours du week-end.

La plupart des jeunes arrêtés ont proféré des menaces contre leur propre école, a expliqué Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal SPVM , en entrevue à Radio-Canada. Mais il y en a qui n’ont pas été identifiés pour le moment , a-t-il ajouté. L’enquête est encore en cours. Il pourrait y avoir d’autres arrestations.

Il y a d’autres menaces qui continuent à entrer. C’est évalué au cas par cas. On en a eu d’autres ce matin, et je m’attends à ce qu’il y en ait cet après-midi et demain; malheureusement, c’est ce qui arrive avec l’effet d’entraînement , a soutenu l'agent Couture, qui a précisé que chaque menace est prise extrêmement au sérieux .

« On ne veut pas prendre le risque qu’un élève ou une personne décide de passer à l’acte. » — Une citation de Manuel Couture, porte-parole du SPVM

Aux abords de toutes les écoles qui ont été visées, il y a présentement une grosse présence policière. […] C’est très insécurisant de voir ces messages-là , a indiqué le porte-parole, qui n'écarte pas que d'autres écoles puissent s'ajouter à la liste des établissements visés en raison de l'effet d'entraînement.

Des parents rencontrés près de l'École secondaire Cavelier-De LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal, ont indiqué être inquiétés par la situation. C’est vraiment, vraiment inquiétant. Il y a toutes ces images qui nous viennent en tête quand on entend ces choses , a évoqué un père de famille.

D'autres se sont montrés moins concernés. J’ai décidé de l’envoyer à l’école parce que j’avais confiance en la direction pour prendre les bonnes décisions , a relaté une mère.

Les policiers font du bon travail , a dit une autre femme, mère de deux élèves qui fréquentent l'école Cavelier-De LaSalle. Ma plus vieille vient ici aussi et ce sont juste des menaces en l’air , selon elle.

Le Service de police de la Ville de Montréal SPVM a indiqué que des policiers feront la tournée des classes au cours des prochains jours pour rappeler que le fait de proférer des menaces sur les réseaux sociaux peut mener à des accusations graves.

Une école fermée à Châteauguay

À Châteauguay, le service de police a annoncé avoir arrêté cinq suspects mineurs et avoir mené des perquisitions à la suite de la publication de messages visant deux membres du personnel de l'École Louis-Philippe-Paré.

Un phénomène d’entraînement, portant le nom de "confession", a récemment été constaté sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’élèves qui créent des profils afin d’encourager le partage de messages, de manière anonyme, d’élèves de leur propre école , a expliqué le Service de police de Châteauguay dans un communiqué.

Les élèves qui auraient tendance à vouloir emboîter le pas doivent retenir que toute action que nous croyons anonyme ne l’est pas. Tout geste est traçable et identifiable. Dans certaines situations, un manque de jugement peut avoir des répercussions coûteuses. Toute profération de menaces, qu’il s’agisse d’une blague ou non, expose son auteur à des poursuites criminelles. Les personnes qui diffusent ou relaient ce type de message s’exposent également à des poursuites, même si elles n’en sont pas les auteures , ajoute le message de la police.

L'établissement avait décidé de fermer ses portes lundi. Le directeur de l'école, Stéphane Brault, a envoyé un courriel aux parents des élèves, en fin de soirée dimanche, pour les informer de la situation.

Nous savons que cela nécessitera une réorganisation de votre planification familiale de ce lundi, mais nous préférons dans ce contexte, veiller à la sécurité des élèves et des membres de notre personnel , écrit M. Brault.

Avec les informations de Karine Bastien et de Derek Marinos