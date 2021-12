L’animateur de CBC Tony Doucette prend sa retraite

Originaire d'Oromocto, au Nouveau-Brunswick, Tony Doucette a commencé sa carrière à Halifax en 1976 et s'est joint à la CBC en 1984.

C'est en 1989 qu'il arrive à Windsor pour se joindre à l'équipe matinale de la radio en tant que journaliste sportif. En 1994, c'est à la télévision qui poursuit son mandat.

Celui qui se dit accro de la radio revient à sa plateforme préférée en janvier 2006 comme animateur de l'émission Early Shift, devenue par la suite Windsor Morning.

Quarante-six ans dans le domaine de la radiodiffusion ne peuvent passer qu'en un clin d'œil si vous aimez ce que vous faites. J'ai eu la chance d'avoir une carrière vraiment enrichissante , confie-t-il.

Le journalisme de radiodiffusion vous permet d'avoir une profonde appréciation de la culture d'une communauté, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à propos de Windsor que j'apprécie vraiment , poursuit-il.

Un homme de passion

Au cours de ses nombreuses années à Windsor, Tony Doucette a également marqué par son engagement communautaire. Il reçoit d'ailleurs en 2016 le prix Clark de l'Université de Windsor pour ses contributions exceptionnelles à la communauté.

Joueur de hockey, cycliste, mélomane et entraîneur de soccer passionné, il est également l'ancien détenteur du record mondial Guinness du plus long marathon de curling de l'histoire, un record récemment battu à Fredericton.

Sa plus grande source de fierté et d'inspiration est sa famille : sa femme Alma et ses filles Jessi et Jamie.

Qu'est-ce qui nous attend ? C'est ce qui fait la beauté de tout cela. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, cela se passera à Windsor , assure-t-il.

Tony Doucette quittera les ondes de CBC le 31 mars 2022.

Avec les informations de CBC