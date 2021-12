Des failles de sécurité mettent les spécialistes informatiques sur le qui-vive

Des sites Internet appartenant aux gouvernements du Québec et du Canada sont notamment visés. En Estrie, plusieurs institutions, dont l'Université de Sherbrooke, ont répondu à l'appel du gouvernement et ont suspendu temporairement l'accès à leurs systèmes pour faire quelques vérifications.

Une note a été envoyée au personnel et aux étudiants où on leur précise qu'il n'y a aucune preuve que des données ont été compromises.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a fait la même mise au point. L'administration assure que les systèmes seront progressivement remis en fonction dès que possible.

Le professeur spécialisé en technologies de l'information à l'Université Concordia, Marc-André Léger, explique que la situation est de moins en moins inhabituelle. Nous allons en voir de plus en plus dans le futur, croit-il. Les vulnérabilités dans des systèmes complexes ne sont pas exceptionnelles. La différence cette fois, c’est que nous l’avons su au moment où elle a été découverte. Habituellement, nous avons du temps entre le moment où c’est découvert et où les systèmes sont adaptés. Des failles sont découvertes tous les jours.