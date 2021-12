Dépenses inattendues pour un Manitobain ayant eu une chirurgie cardiaque en Ontario

Un Winnipégois qui a eu une opération cardiaque en Ontario dénonce les dépenses inattendues liées à cette procédure. La semaine dernière, la province a annoncé qu’elle pourrait envoyer plus de Manitobains se faire opérer ailleurs pour remédier aux retards dans les interventions et les procédures médicales.

La province a payé l’opération de Jacques Dupont, 62 ans, mais sa femme, Paulette Carriere-Dupont, et lui ont dû débourser environ 5500 $ en dépenses liées au déplacement et au logement en Ontario cet automne.

Ils devraient payer pour ça, affirme M. Dupont. Je savais que, si j’attendais, peut-être que je ne survivrais pas. C’est presque comme une bombe à retardement.

Mercredi dernier, un groupe de travail provincial a dévoilé un plan pour réduire un arriéré d’interventions chirurgicales et de tests estimé à 156 000 procédures.

La ministre de la Santé, Audrey Gordon, a déclaré que ce groupe de travail examine la possibilité d’envoyer plus de patients en dehors de la province pour recevoir des soins.

Elle n’a fourni aucun détail sur les dépenses que la province pourrait couvrir ou sur le moment où ce programme débuterait.

Les Dupont, qui sont à la retraite, craignent que les patients ne doivent payer une partie des frais, comme eux-mêmes ont dû le faire.

Chez Jacques Dupont, les médecins ont découvert, cette année, que l’une des valves de son cœur présentait une fuite. Alors qu’il est normalement actif, sa respiration été devenue difficile.

Après avoir subi un échocardiogramme en août, Jacques Dupont a appris qu’il devait subir une opération. Son médecin lui a demandé s’il voulait se rendre à l’Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, car les temps d’attente sont très longs au Manitoba.

Dans les jours précédant leur départ, le médecin a appelé les Dupont pour leur dire que la province couvrirait le coût de l’intervention chirurgicale, mais pas le déplacement et le logement.

J’ai dit : "Vous savez quoi? J’y vais." Parce que j’étais tellement stressé [par l’attente] , affirme Jacques Dupont.

Le couple est arrivé à Ottawa le 31 octobre. Au départ, M. Dupont devait subir une chirurgie moins invasive pour réparer la valve mitrale. Or, les chirurgiens d'Ottawa ont déterminé que M. Dupont avait besoin d’une opération à cœur ouvert.

L’intervention a été une réussite complète, et les Dupont sont revenus à Winnipeg après avoir passé trois semaines à Ottawa.

Un porte-parole de la province dit que cette dernière assume les dépenses du déplacement et de l'opération pour des procédures qui ne sont pas effectuées au Manitoba, si cette procédure est recommandée par un spécialiste.

Or, selon Soins communs Manitoba, la procédure qu’a subie M. Dupont est offerte de façon limitée à Winnipeg, à l’Hôpital Saint-Boniface.

Un porte-parole provincial ajoute que les frais de déplacement d’un accompagnateur sont couverts par la province lorsqu’un spécialiste le recommande.

L’Association médicale canadienne a récemment commandé un rapport qui conclut que les arriérés d’interventions chirurgicales sont un problème partout au Canada et qu’il a été aggravé par la pandémie.

Toute province qui espère qu’une autre province va l'aider à considérablement réduire son arriéré doit reconsidérer [sa position] , affirme la présidente de l’Association, Katharine Smart.

Envoyer des patients aux États-Unis n’est pas non plus une solution à long terme, et les coûts pourraient être astronomiques, ajoute la Dre Smart.

Selon elle, le cas de M. Dupont montre les problèmes du système de soins de santé perçu comme universel, lorsque le coût réel des soins est attribué aux patients .

Avec les informations de Bryce Hoye