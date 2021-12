168 cas de COVID-19 recensés pendant la fin de semaine au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas actifs s'établit maintenant à 274, soit plus du double que ce que la santé publique rapportait au début de la semaine dernière.

Alors que les hospitalisations sont en hausse dans la province, elles restent stables dans la région, où seule personne se trouve présentement à l'hôpital pour des complications liées au virus.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 766 (+16) Rivière-du-Loup 1402 (+12) Témiscouata 441 (+7) Les Basques 229 (+3) Rimouski-Neigette 1074 (+37) La Mitis 266 (+35) La Matanie 332 (+24) La Matapédia 469 (+30) Indéterminés 4 (+4)

Ce lourd bilan survient alors que de multiples infections ont été recensées dans les écoles secondaires de Matane et de Mont-Joli, qui ont dû fermer leurs portes afin de freiner la propagation.

Qui plus est, pour répondre à la demande grandissante en dépistage dans l'est du territoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a mis en place deux nouveaux centres de dépistage massif à l'hôtel de ville de Price et à l'école secondaire de Matane, sans compter celui de Rimouski, qui a déménagé dans des locaux plus grands la semaine dernière.

Plus de détails à venir