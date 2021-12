Plusieurs collisions entre des véhicules et des harfangs des neiges à Regina

Plusieurs collisions sont survenues entre des véhicules et des harfangs des neiges dans la région de Regina récemment, entraînant la mort de six de ces oiseaux migrateurs.

Selon la directrice de la réadaptation auprès de Salthaven West, Megan Lawrence, l’organisme de sauvetage des animaux a été en mesure de sauver un seul des oiseaux victimes de ces accidents.

Il a de la chance de ne pas avoir de fractures, mais il a une commotion cérébrale très grave , dit-elle. L’oiseau est malgré tout en très bonne santé, et sa réadaptation se déroule bien. Salthaven West souhaite pouvoir le relâcher dans la nature bientôt.

Ses six congénères ont dû être euthanasiés en raison de leurs blessures.

L’organisme reçoit un nombre d'appels plus élevé qu’à l'habitude au sujet de véhicules ayant heurté des harfangs des neiges, surtout dans les environs de Regina.

Megan Lawrence invite les gens à contacter le centre en cas de collisions.

Une possible migration pour se nourrir

Trevor Harriot, naturaliste et écrivain, affirme que, même s'il n'a pas pris beaucoup de temps pour étudier les harfangs des neiges, il a été étonné du nombre de ces chouettes qui ont été heurtées par des véhicules cet hiver.

Comme la route migratoire de ces oiseaux est basée sur l’accès aux proies, il est possible que la diminution de rongeurs plus au nord de la province force les harfangs des neiges à se rendre plus au sud pour se nourrir, explique le spécialiste.

« Le régime alimentaire des hiboux se compose de petits mammifères, de souris, de campagnols et de lemmings. Ils sont ici à la recherche de campagnols et de souris, et il y en a beaucoup dans les plaines autour de Regina. » — Une citation de Trevor Harriot , naturaliste et écrivain

Les parties sud de Regina, en particulier, sont un refuge pour les souris et les campagnols. Et les harfangs des neiges, dit-il, sont reconnus pour être des oiseaux qui aiment les grands espaces ouverts comme les plaines, plutôt que les forêts.

Avec les informations de Fiona Odlum