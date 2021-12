Pannes de courant : vers un retour à la normale en Mauricie et au Centre-du-Québec

Au plus fort de la tempête, jusqu’à 3500 résidences du Centre-du-Québec ont été privées de courant et plus de 2000 en Mauricie. À l’échelle provinciale, plus de 250 000 foyers se sont retrouvés sans électricité.

Un centre d’urgence avait été ouvert à Lemieux, la municipalité voisine de Saint-Sylvère, afin d’accueillir les résidents de près de 500 foyers qui s’apprêtaient à passer une deuxième nuit sans électricité. Trente lits de camp y avaient été installés. Le centre a finalement été fermé peu de temps après avoir été mis en place.

Le courant est revenu un peu avant minuit dimanche soir pour les sinistrés de Saint-Sylvère, selon le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Bécancour, Mario Lyonnais.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Mario Lyonnais a déclaré que huit pompiers ont été déployés dimanche à Saint-Sylvère pour cogner aux portes de toutes les résidences privées de courant, afin de s’assurer que les gens étaient en sécurité et les avertir de la mise sur pied d’un centre d’urgence.