Légionellose : 11 poursuites contre Organigram sont terminées

Selon des documents de la cour, 11 poursuites distinctes intentées en août sont terminées en vertu du consentement des plaignants et de l’entreprise, le mois dernier.

Les documents ne précisent pas s’il y a eu des ententes à l’amiable, qui peuvent être confidentielles, ni toute autre raison pour laquelle ces causes sont terminées.

Les installations du producteur de cannabis Organigram à Moncton, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : CBC/Shane Magee

L’avocate Lyndsay Jardine, qui représente les 11 plaignants, ne fait pas de commentaires, ni l’entreprise Organigram, ni l’une de ces personnes avec qui Canadian Broadcasting Corporation CBC a communiqué.

Une éclosion de légionellose a été déclarée à Moncton en août 2019 et elle s’est terminée plus d’un mois plus tard. Les 16 personnes qui ont souffert de la forme grave de la maladie ont survécu. Quinze d’entre elles ont été hospitalisées. Certaines ont dû être plongées dans un coma artificiel.

Les plaignants accusaient l'entreprise d’avoir négligé l'entretien de ses tours de refroidissement et d’avoir pris trop de temps avant d’informer le public des risques lorsque la présence de la bactérie a été détectée dans une tour de refroidissement de son usine.

Dans sa défense déposée en août, l’entreprise reconnaît qu’un taux élevé de bactéries dans sa tour de refroidissement coïncidait avec l’éclosion de 2019. Elle soutient toutefois qu’elle n’a pas été négligente et qu’elle n’est pas responsable des torts subis par les personnes qui sont tombées malades.

La province a refusé pendant plus d’un an de dévoiler la source de l'éclosion, en affirmant qu’il n’y avait plus de risque pour le public. Ce n’est qu’en décembre 2020 – grâce à des demandes d’accès à l’information et d’une plainte subséquente de Canadian Broadcasting Corporation CBC – que l’on a pu confirmer que la source de l’éclosion était une tour de refroidissement d’Organigram.

La bactérie Legionella pneumophilia est responsable de la légionellose. Photo : La Presse canadienne / AP / Janice Haney Carr

La légionellose est une maladie respiratoire grave causée par la bactérie Legionella, qui vit dans les sources d’eau naturelles et qui peut se développer dans certaines installations comme les tours de refroidissement.

Les 11 plaignants vivaient, travaillaient ou se déplaçaient près de l’usine avant d‘avoir connu les symptômes de la légionellose, selon leur poursuite respective.

Une autre poursuite distincte contre Organigram intentée en février par la citoyenne Claudette Lirette est toujours en cours. Son avocat n’a pas répondu à une demande de commentaire. Organigram n’a pas encore déposé sa défense.