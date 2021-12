Gabrielle Gagnon nommée vice-doyenne du campus de médecine de Rimouski

Elle a été nommée par l'Université Laval afin d'être responsable de la gestion du préexternat des médecins en formation à Rimouski – c'est-à-dire de leurs trois premières années d'études – pour un premier mandat de quatre ans.

Gabrielle Gagnon avait déjà été nommée responsable médicale de ce projet par le Centre intégré de santé et de services (CISSS) sociaux du Bas-Saint-Laurent, qui est partenaire de l'Université Laval.

Dr Gagnon travaille à l'hôpital de Rimouski depuis plus de 15 ans. Elle fait partie des professionnels de la santé qui ont défendu bec et ongles l'importance d'implanter un campus de médecine à Rimouski. Pendant des mois, plus de 150 médecins et des dizaines d'élus de la région ont fait des représentations auprès du gouvernement afin que ce projet voie le jour à Rimouski plutôt qu'à Lévis.

Il a finalement été annoncé en mai 2019. L'aile de l'hôpital de Rimouski qui sera consacrée à la formation accueillera ses premiers étudiants à l'automne 2022. Sa construction est estimée à 26,9 millions de dollars.

À terme, jusqu'à 54 étudiants pourront y être accueillis chaque année.

Lors de son passage à Rimouski pour l'inauguration du chantier, en novembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit espérer que ce nouveau campus incitera plus de jeunes médecins à pratiquer en région.