David Nhabetse a atterri au Canada lundi soir dernier, après un voyage au Mozambique pour rendre visite à sa famille. À son arrivée à l’aéroport de Montréal, il a passé un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , puis s’est dirigé vers un hôtel à proximité en attente des résultats de son test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Rappelons que le gouvernement canadien a ramené les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR obligatoires à l’aéroport pour les voyageurs internationaux, sauf les États-Unis, depuis le 30 novembre, après avoir abandonné cette mesure l’été dernier. De plus, les voyageurs provenant de certains pays d’Afrique, dont le Mozambique, doivent aussi demeurer en quarantaine à leur domicile pendant 14 jours, suite à leur test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , qu’il soit négatif ou positif.

M. Nhabetse a pour sa part reçu un résultat négatif environ 24 heures après son arrivée à l’hôtel et on lui a dit qu’il pouvait quitter mercredi soir, mais il a choisi de quitter jeudi matin afin d’éviter de faire le trajet entre Montréal et Gatineau de nuit.

Pourtant, un employé de Santé Canada s’est présenté à son domicile de Gatineau pour vérifier qu’il était bien chez lui en quarantaine, avant qu’il ne reçoive la permission de quitter l’hôtel.

Heureusement, sa femme était à la maison et elle a pu expliquer la situation à l’employé. C’est étrange, on dirait vraiment qu’il y a un manque de coordination , déplore M. Nhabetse.

Un rapport dénonce les lacunes entourant les consignes pour les voyageurs

La semaine dernière, la vérificatrice générale du Canada Karen Hogan a déposé un rapport à la Chambre des communes sur l'application des exigences en matière de réglementation pour les voyageurs du 1 er juillet 2020 jusqu’à la fin juin 2021.

Le rapport a révélé que l'Agence de la santé publique du Canada disposait des dossiers de seulement un quart des voyageurs qui avaient séjourné à l’hôtel pour la période de février à juin 2021.

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Photo : (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

Je n’étais pas seul dans ma situation, il y avait beaucoup de gens frustrés autour de moi à l’hôtel. J’avais vraiment l’impression d’être en terre étrangère, alors que j’étais chez moi , indique M. Nhabetse, qui dit ne pas être surpris par les conclusions du rapport de la vérificatrice générale.

C’était comme sortir de prison , dit une voyageuse

Une femme de Montréal qui a séjourné dans le même hôtel de quarantaine que M. Nhabetse rapporte aussi avoir vécu une mauvaise expérience.

Sarah Shoucri est revenue d’un voyage d’un mois au Nigeria lundi soir, au même moment que M. Nhabetse. Elle a reçu un résultat négatif à son test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR 24 heures après son arrivée, mais n’a pas pu quitter l’hôtel à ce moment-là, étant donné que les membres de la Croix-Rouge l'avaient confondue avec un autre voyageur.

L’accueil aux douanes canadiennes à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ainsi, c’est la personne qui était dans la chambre d’à côté qui a reçu son congé de l’hôtel.

Mme Shoucri dit qu’elle avait échangé ses coordonnées avec cette personne et a donc pu être mise au courant de l’erreur assez rapidement. Elle a donc décidé de quitter par elle-même après avoir appelé un avocat, sans attendre la permission des autorités. C’était comme sortir de prison , relate la voyageuse, qui se dit traumatisée par cette expérience.

