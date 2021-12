Il faut de l’argent pour lutter contre la moule zébrée au lac Massawippi

La santé du lac Massawippi demeure la principale préoccupation de l'organisme qui a détecté la présence de moule zébrée l'automne dernier.

Des plongeurs ont été déployés pour détecter la présence de moules zébrées jusqu’à cette semaine pour aller retirer des minis moules zébrées dans le secteur de North Hatley.

Nous allons voir si nous sommes capables de gagner la bataille et c’est maintenant que nous allons le savoir. Il faut reprendre le travail dès le printemps prochain , signale la directrice générale de Bleu Massawippi, Michèle Gérin.

Elle rappelle que le projet de contrôler la prolifération de la moule zébrée est de grande envergure.

« Si on laisse la moule zébrée s'installer, ce sera pire qu’ailleurs étant donné la condition du lac. Ce sera dix fois pire. Ici, c’est le paradis pour la moule zébrée. Elles grossissent plus vite ici et vont se reproduire plus vite. »