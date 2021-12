Une femme condamnée à deux ans et demi de prison pour négligence causant la mort

Karlyne Morin a été condamnée à deux ans et demi de prison pour avoir conduit un homme blessé dans un endroit isolé où il est mort d'hypothermie.

Karlyne Morin, âgée de 21 ans, a plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort. Elle est l'une des quatre personnes accusées de la mort de Richard Netmaker, dont le corps gelé a été trouvé dans une zone rurale près du lac Pekakumew, au nord-ouest de Prince Albert, en Saskatchewan.

Le 6 janvier 2020, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a répondu à une plainte au sujet de l'enlèvement de Richard Netmaker dans sa maison de la Première Nation Big River.

Un exposé des faits lu à la Cour provinciale de Prince Albert indique que quatre personnes se sont rendues dans la maison et ont attaqué Richard Netmaker avec des bâtons et une machette. Les trois coaccusés, de Karlyne Morin, Stéphanie Starblanket, Roderick Dreaver et Riley Ahenakew, doivent aussi comparaître devant la cour.

Vendredi, le juge Jeffrey Lubyk a déclaré que la sentence de Karlyne Morin, une soumission conjointe de la Couronne et de la défense, répondait au critère de dissuasion.

La Cour a appris que Karlyne Morin avait conduit la police jusqu'à l'endroit où Richard Netmaker avait été abandonné. La police a déterminé que ce dernier avait parcouru 2 kilomètres à pied dans des températures glaciales avant de mourir.