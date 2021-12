Mayfield sous les décombres

On a l'impression qu'une bombe a été larguée sur la ville de Mayfield, qui se relève à peine d'une tornade.

Cette communauté d'à peine 10 000 habitants à l'ouest du Kentucky s'est littéralement affaissée ce vendredi 10 décembre.

Dès 7 h, les premières voitures roulent doucement dans la ville en voyant un paysage presque apocalyptique. Ce sont les résidents de Mayfield venus constater l'ampleur des dégâts et peut-être récupérer ce qu'ils peuvent de leur maison.

Ils ne sont pas seuls : des centaines de bénévoles sont là pour leur prêter main-forte, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus touchant dans cette tragédie.

William a perdu son fils de 3 ans. Il l'a retrouvé dans les décombres, juste après la tornade. L'enfant s'appelait Jahlil, il était dans les bras de sa mère avec son petit frère de 18 mois lorsque le toit s'est effondré sur lui. Encore sous le choc, William est rempli de remords de ne pas avoir parlé à son fils ce jour-là.

« Il était mort lorsque je l'ai sorti des décombres et son frère n'avait pas une seule égratignure » — Une citation de William, père de Jahlil, trois ans

Ses voisins l'aident à nettoyer le terrain, d'autres sont venus lui apporter des vêtements, en plus du soutien de sa famille. Chaque maison a son histoire, certains avaient déjà quitté la ville, comme les Lassiters, qui voient leur toit de maison complètement arraché. Leur fils ainsi que leur petite-fille Brooke s'affairent à nettoyer et se débarrasser des décombres dans la maison.

Jahlil, 3 ans, a été retrouvé mort sous les décombres de sa maison Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Un peu plus loin, les employés du Carr's Steak House fêtaient leur party de Noël vendredi soir. Le propriétaire, Daniel Carr, n'a pas pris de risque lorsqu'il a appris qu'une tornade se dirigeait vers Mayfield. Il les a tous renvoyés chez eux le plus rapidement possible.

Une fois la clé sur le verrou du restaurant, la tornade a frappé sept minutes plus tard. Il ne reste qu'un amas de débris du restaurant, et quelques citrons que les employés ont ressortis des décombres.

Le restaurant Carr's Steak House n'est plus qu'un amas de débris Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis