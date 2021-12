Des trottoirs restent difficilement praticables à Québec

Claire Chouinard, rencontrée dimanche après-midi, déplore un travail mal fait . Ce qui la gêne dans ses déplacements.

Je suis sorti pour aller à la pharmacie tantôt, et j’ai reviré de bord. Je ne m’y suis pas risqué. J’ai 73 ans, j’ai pas envie de me retrouver sur le dos.

L’opération déglaçage annoncée en grande pompe vendredi ne l’a pas convaincue.

Ils sont venus en conférence de presse pour justifier leur travail mal fait.

Cette habitante du centre-ville de Québec se montre particulièrement critique envers le nouvel occupant de l’hôtel-de-ville. Le maire nous disait [pendant la campagne électorale] que les quartiers avaient besoin d’amour. C’est pas juste l’été, c’est aussi l'hiver.

Sur son compte Facebook, Bruno Marchand reconnaît que les résultats ne sont pas ceux escomptés. L’opération n’est pas parfaite, mais nous sommes confiants d’y arriver , écrit-il.

Les feux clignotants orange encore actionnés

Il souligne le travail des employés municipaux et pointe des conditions très difficiles. Samedi, la pluie est tombée et les températures sont descendues en dessous du point de congélation. Le cocktail idéal pour un amoncellement de verglas sur les rues, routes et trottoirs.

Marcher dans la rue, par endroits, peut se révéler être un exercice périlleux. Photo : Radio-Canada

L’opération déglaçage se poursuit dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Conséquence de quoi le stationnement sur les voies publiques sera interdit de 22 h à 7 h, dans le secteur de Maizerets, là où les feux clignotants orange seront actionnés.

Il est également demandé aux citoyens de ne pas obstruer le passage avec leurs bacs à ordures ou de recyclage.

Celles et ceux qui souhaitent partager leurs commentaires à la municipalité peuvent le faire en composant le 311.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie