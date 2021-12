Les enfants d’Eastman reçoivent le père Noël à domicile

La municipalité a organisé cette tournée de 34 résidences en raison de l'annulation du traditionnel défilé dans le village. Pour une deuxième année, la pandémie rendait la tenue d'un tel rassemblement trop risqué aux yeux des autorités municipales.

C'est la coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire d'Eastman qui a mis sur les rails cet événement spécial. Les parents avaient un mois pour inscrire leur enfant, ensuite on a acheté les cadeaux et aujourd'hui on fait la distribution , explique-t-elle.

« Je dis aux enfants. Si tu veux être heureux, rends quelqu'un heureux. Quand tu rends quelqu'un heureux, t'es heureux. » — Une citation de Père Noël

Les tout-petits étaient ravis de cette visite surprise, d'autant plus que le père Noël a apporté avec lui un cadeau spécialement choisi en fonction de l'âge de l'enfant. Les paquets emballés de papier recyclé ont illuminé le visage de ceux qui les ont ouverts.

La famille Fortier a reçu la visite du père Noël dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les jeunes Malik, Samba et Ella sont du lot. Confinés à la maison, la visite du père Noël est venue égayer leur journée. Parce que dans notre classe , il y avait un cas de COVID, donc on est resté la fin de semaine en confinement. Ça fait pas mal du bien de recevoir quelqu'un , raconte Ella.

Si le concept a tout de suite plu aux enfants, il a aussi séduit les parents.

Je trouve ça vraiment chouette. Ils ont remplacé des activités qui avaient lieu avant la COVID. Ils n'ont pas laissé tomber les enfants malgré la situation un peu plate , affirme Geneviève Poulin, la mère de Malik, Samba et Ella.

« Il y avait beaucoup de stress dans les maisons, alors ça fait un beau petit cadeau, ça allège l'ambiance un peu. » — Une citation de Geneviève Poulin, résidente d'Eastman

Elle souligne que la pandémie a mis beaucoup de pression sur les familles, notamment avec la présence des premiers cas de COVID-19 à l'école du village. Cette célébration rendra plus douces les dernières journées qui s'écouleront avant le congé des fêtes.

D'après le reportage de Jean Arel