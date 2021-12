Des médecins du Manitoba veulent du renfort militaire dans les soins intensifs débordés

Une lettre écrite par le médecin spécialisé en soins intensifs au Centre des sciences de la santé, le Dr Dan Roberts, et dont neuf autres de ses collègues sont signataires, demande à la province de recourir aux travailleurs des soins intensifs des Forces armées canadiennes.

En effet, plusieurs sources hospitalières ont déclaré à Canadian Broadcasting Corporation CBC que les lits des unités de soins intensifs du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, de l'Hôpital Saint-Boniface et de l'Hôpital Grace, ainsi que ceux de Brandon, étaient presque tous occupés ce week-end.

Par ailleurs, plusieurs chirurgies cardiaques ont été annulées vendredi et la salle de réveil de l'Hôpital Saint-Boniface a été fermée au cours du week-end pour permettre un redéploiement des infirmières aux soins intensifs.

Dans la lettre les médecins notent que les soins intensifs ont atteint leur limite .

Le nombre d'infirmières et d'infirmiers a considérablement diminué depuis le mois de juin en raison des démissions et des départs à la retraite, et les gens ne se portent tout simplement plus volontaires , déclare le Dr Roberts.

Il dit craindre que la province ne recommence à envoyer des patients sous ventilateur à l'extérieur de la province.

Le Dr Dan Roberts est l'auteur de la lettre envoyée à la province et signée par 9 autres de ses collègues. Photo : Dan Roberts

Les médecins souhaitent que les employés de santé déplacés retournent rapidement à leurs affectations initiales afin de régler par exemple la lenteur et les retards de chirurgies dès que des alternatives seront disponibles.

Tout le reste est en train de s'écrouler et des gens meurent sur des listes d'attente de chirurgie , souligne M. Roberts.

Le tableau de bord en ligne des retards de chirurgies et de diagnostic de Doctors Manitoba indique que plus de 152 000 procédures ont été reportées depuis le début de la pandémie.

Jeudi, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a publié un rapport selon lequel, au cours des 16 premiers mois de la pandémie, le Manitoba a effectué environ 1900 chirurgies de moins par mois qu'en 2019.

Si le manque d'accès aux services de santé vitaux se poursuit, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de décès que ceux causés directement par le COVID-19 , avertissent le Dr Roberts et ses collègues.

Au cours des quatre ou cinq prochaines années, des gens vont mourir parce que leur cancer colorectal n'a pas été diagnostiqué à temps. Il y a des patients atteints de sclérose en plaques qui ne peuvent pas être évalués et qui perdent leur mobilité et leur indépendance, et ils ne les retrouveront jamais parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une clinique , poursuivent-ils.

De la fermeté face à la COVID-19

Les médecins demandent également aux autorités provinciales d'appliquer avec fermeté les restrictions en matière de santé publique à l’approche des fêtes de fin d’année en recourant si possible à des amendes et à des fermetures, indique la lettre.

Ils souhaitent que la vaccination contre la COVID-19 soit obligatoire pour les enfants qui vont à l'école en personne, avec quelques exemptions médicales.

Par ailleurs, ils demandent que des tests rapides soient largement disponibles dans les entreprises et les écoles et que les rassemblements de vacances soient limités aux membres de la famille.

La lettre reste critique face à la réponse de la province à la pandémie, accusant le gouvernement de nier et minimiser le désespoir absolu dans nos hôpitaux .

Soins communs Manitoba n’a pas encore répondu à la demande de commentaires envoyée par Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Avec les informations d'Erin Brohman et Rachel Bergen