L’Université de l'Alberta propose aux étudiants des lectures alternatives gratuites

Comme l’explique Michelle Bradley, une bibliothécaire à l’Université de l’Alberta, les professeurs ajoutent à leur plan de cours une mention expliquant que le cours ne nécessite pas de frais supplémentaires.

Sous la forme d’un projet pilote, le programme de manuels à zéro coût (Zero Textbook Costs) nécessite ainsi que les professeurs qui y participent offrent des lectures alternatives gratuites. Par exemple, cela pourrait être des articles ou des textes offerts en ligne qui peuvent remplacer les livres habituels.

Si le projet vient d’être mis en place, l’idée de le mettre en oeuvre existe depuis 2018. Pour Abner Monteiro, vice-président des affaires académiques de l’Association des étudiants de l’université, dont l'organisme a travaillé avec l'établissement pour lancer le projet, le programme offre plusieurs points positifs aux étudiants.

Il s'agissait d'une part de trouver des moyens de rendre l'éducation plus abordable et plus accessible aux étudiants en augmentant la transparence du matériel pédagogique. Il fallait aussi reconnaître le travail des professeurs sur le campus pour rendre la salle de classe plus accessible aux étudiants , explique-t-il.

« Les étudiants sont très enthousiastes. Je pense que, de manière générale, les étudiants n'aiment pas devoir acheter des manuels après avoir déjà payé les frais de scolarité » — Une citation de Abner Monteiro, vice-président des affaires académiques de l’Association des étudiants de l’Université de l'Alberta

Selon Monteiro, ce nouveau programme aura permis aux étudiants d'économiser près de 250 $ par session en frais de manuels scolaires : Nous estimons que les étudiants, juste ce semestre, ont économisé environ 5,8 millions de dollars.

Pour Yuxiang Chen, professeur agrégé à la Faculté d'ingénierie de l’Université de l’Alberta, il était tout naturel de prendre cette voie. Je pense que c’est la bonne chose à faire , dit-il. « J’aime mieux ne pas faire payer les étudiants, j’offrirais les manuels en cadeau si je pouvais », poursuit-il.

« L'éducation est comme les soins de santé. Si les soins de santé sont gratuits au Canada, je pense que l'éducation devrait également être gratuite. C'est tellement important, c'est un outil essentiel pour les étudiants pour avoir une meilleure vie » — Une citation de Yuxiang Chen, professeur agrégé à la Faculté d'ingénierie de l’Université de l’Alberta

Au-delà des frais : la réduction du stress

Le programme ne s’arrête pas qu’à une réduction des frais de scolarité pour les étudiants de l'Université de l’Alberta, selon Clayton Pettit, chargé de cours à la Faculté d'ingénierie. Puisque certaines ressources se retrouvent en ligne, ce projet permet aussi d’inclure des vidéos explicatives. Pour M. Pettit, cela représente moins de stress pour les étudiants , puisqu’ils ont accès à plus de matériels.