John Horgan a bon espoir de guérir de son cancer de la gorge

Dans un discours enregistré et présenté aux délégués du congrès néo-démocrate samedi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré qu’il a 90 % de chance de se rétablir de son cancer de la gorge.

Âgé de 62 ans, M. Horgan a appris qu'il avait un cancer début novembre après avoir découvert une masse l'été dernier. Il a commencé des séances de radiothérapie, qui doivent se poursuivre jusqu’à la fin décembre.

Le congrès est le premier depuis la victoire du Nouveau Parti démocratique aux élections d’octobre 2020 qui lui a valu un gouvernement majoritaire à Victoria.

Le pronostic est très bon. J’ai une probabilité de rétablissement de 90 %, selon le plan de traitement que nous avons mis en place, je suis donc très optimiste pour l’avenir , a fait valoir John Horgan lors de son discours.

Le premier ministre a d'abord souhaité la bienvenue aux délégués avant d'aborder l'état de sa santé.

Un cancer en 2008

John Horgan a déjà été soigné pour un cancer de la vessie en 2008.

Il s’est dit reconnaissant des traitements dont il a bénéficié, étant donné les pressions sur le système de santé causées par la pandémie. Il a demandé aux délégués de réfléchir à l’importance des soins de santé publics.

Je ne peux pas le dire assez : notre système de santé était là pour moi , a rappelé John Horgan. Le système est secoué par la pandémie, il est étiré au maximum, mais je reste émerveillé du professionnalisme et de la compassion démontrés par les travailleurs de la santé, à chaque moment.

John Horgan a aussi profité du discours pour souligner le 60e anniversaire du parti et les objectifs atteints par son gouvernement, tels que l’élimination des frais pour traverser les ponts et des primes d’assurance maladie, ainsi qu'une réorganisation de la Société d’assurance de la Colombie-Britannique (ICBC).

Il a souligné la réponse du gouvernement devant la pandémie, des programmes pour contrer la pauvreté, les changements climatiques, la protection des forêts anciennes, et la protection des emplois forestiers.

En novembre, John Horgan avait dit qu’il entendait participer aux réunions du cabinet et s'acquitter de ses fonctions virtuellement tout au long de ses traitements. Entretemps, le solliciteur général et vice-premier ministre, Mike Farnworth, a participé aux événements en personne au nom du premier ministre.

La plupart des événements du congrès néo-démocrate devaient se tenir le 19 novembre, mais ils ont été reportés en raison des immenses inondations qui ont frappé le sud-ouest de la province.

L’importance du repos

Samedi, l’ancienne députée et ministre des Finances, Carole James, a présenté M. Horgan au congrès, avant qu'il ne donne son discours. Carole James a elle-même dû être traitée pour un cancer en 2006, et a plus récemment été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson.

Nous lui envoyons nos meilleurs souhaits , a-t-elle dit. Je crois que le plus grand défi de John, et de son entourage, ce sera d’assurer qu’il se repose suffisamment avant de retourner au poste, et de travailler à nouveau pour les Britanno-Colombiens.

D'après les informations de Chad Pawson