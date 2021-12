Un conseiller municipal veut offrir un cadre légal aux courses de rue à Calgary

Le représentant du quartier no 10, André Chabot, dit que les Calgariens n’ont aucun moyen de faire de courses ou de tester les performances de leur véhicule en ville, ce qui engendre des situations dangereuses dans certains quartiers résidentiels.

Selon la motion déposée, les promenades Rundlehorn, Temple et Memorial, les 52e et 68e Rues, les 16e et 32e Avenues et le boulevard McKnight sont particulièrement prisés des courses illégales.

En ce moment, beaucoup de gens qui vivent dans les communautés touchées ont peur de laisser leurs enfants sortir par la porte avant à cause de la vitesse de certains , note M. Chabot.

Ceux qui se rassemblent dans ces quartiers n’ont nulle part d’autre où aller , notamment depuis la fermeture de la piste Race City, précise le conseiller.

Avec sa motion, il espère que la Ville trouvera un moyen d’offrir aux amateurs de vitesse une façon d’utiliser les rues fermées des quartiers industriels pour courir de façon contrôlée, même s’il faut leur faire payer un certain montant pour qu’ils puissent le faire.

« Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire [...] pour que ce soit surveillé par la police et, peut-être, les pompiers. » — Une citation de André Chabot, conseiller municipal

Selon lui, la Ville doit se pencher sur ce qui touche ce projet en matière de loi et d’assurances.

Difficile pour les résidents

Parmi les habitants qui doivent composer avec les courses de rue, il y a Amanda Smith-Meyerink. Selon cette résidente du quartier Redstone, le phénomène est vraiment hors de contrôle , surtout pendant l'été.

C’est un grave problème que de voir ces gens faire la course dans Redstone [et] faire crier leurs pneus aux intersections , raconte-t-elle.

La mère de famille se dit inquiète pour ses deux enfants : C’est courant et fatigant.

Elle est heureuse de voir les élus tenter de limiter les courses dans son quartier, mais elle croit que la Ville doit en faire plus. Elle aimerait notamment voir une présence policière accrue et l’installation de dos d’âne.

Si le conseil municipal accepte la motion, elle pourrait faire l’objet d’un débat lors de la séance du 20 décembre.

Avec des informations de Scott Dippel et Jade Markus