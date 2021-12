Le début des activités sportives hivernales retardé par la pluie

La pluie verglaçante tombée durant la fin de semaine fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Les pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne ne pouvaient être plus heureux de voir ce cocktail météo s’abattre sur la région.

Cette année, on est même en avance. Vraiment là, on voit la météo à long terme avec des -10, -12, -15 [degrés] la nuit vers le 17, 18, 19 et 20 décembre donc pour nous c'est parfait à ce jour , se réjouit le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte.

C’est parfait puisque l’Association des pourvoyeurs vise toujours le 26 décembre pour l’ouverture de la saison de pêche aux petits poissons des chenaux.

Dur coup pour les stations de ski

À la station Vallée du Parc, le directeur général, Alain Beauparlant, décidera demain si la station de glisse ouvrira ses portes comme prévu mardi.

« On avait fabriqué beaucoup de neige. On va aller voir demain l'état de la situation. On verra si des arbres ont cassé ou si la neige a trop fondu dans la montagne. » — Une citation de Alain Beauparlant, directeur général du Centre de glisse Vallée du Parc

Heureusement, la vente d'abonnements saisonniers et la location de chalets et de cabanes, très populaires cette année, pourraient compenser le retard de l'ouverture de Vallée du Parc et du Parc régional de la rivière Gentilly.

D’ailleurs à Gentilly, les sentiers de vélos d'hiver et de raquettes étaient en préparation, mais le redoux prévu cette semaine risque de tout gâcher.

Même si les directions de Vallée du Parc et du Parc régional de la rivière Gentilly sont déçues de leur début de saison, ils reconnaissent que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'une telle situation survient. La directrice générale du parc de Bécancour, Chantal Bédard, parie que le réchauffement climatique est en cause.

Avec les informations de Magalie Masson