Mardi, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, présentera une mise à jour de l’état des finances publiques fédérales. En campagne électorale , il y a plus de trois mois, les libéraux de Justin Trudeau avaient pris la voie de nouvelles dépenses et de nouveaux déficits, mais les perspectives économiques ont évolué depuis.

Les libéraux s’étaient alors engagés à rehausser substantiellement les dépenses de 78 milliards de dollars sur cinq ans, mais seulement le tiers de cette somme allait être compensé par de nouveaux revenus.

Le déficit cette année devait ainsi bondir à 157 milliards.

La dette, elle, devait passer à 1213 milliards, soit près 500 milliards de plus qu’en 2019-2020. L’atteinte du retour à l’équilibre budgétaire brillait toujours par son absence.

Trois mois plus tard, plusieurs paramètres auront une incidence sur ces prévisions. La prolongation de certains programmes d’aide pour cause de pandémie et la création de nouveaux programmes comme celui destiné à relancer le tourisme et l’accueil coûteront 7,4 milliards d’ici le mois de mai.

Au même moment, la croissance économique s’accélère; elle a progressé de 5,4 % de juillet à septembre. Conséquemment, davantage de revenus fiscaux seront au rendez-vous et le déficit pourrait être moins élevé qu’on l'anticipait. La poussée des prix du pétrole au cours des derniers mois risque elle aussi d’avoir une incidence positive sur les finances publiques.

L'inflation sous la loupe

L’inflation, qui culmine à un sommet jamais atteint en 18 ans – 4,7 % en octobre par rapport au même moment l'année précédente –, pourrait en revanche mener la ministre Freeland à annoncer des mesures pour aider les moins nantis et à réviser éventuellement certaines mesures de soutien destinées à relancer l'économie.

Ottawa doit prendre garde à ne pas contribuer lui-même à la hausse du coût de la vie. Déjà, le Parti conservateur se plaît à parler de Justin-flation pour dénoncer les dépenses considérables du gouvernement de Justin Trudeau.

Parmi les dépenses les plus importantes promises pendant la période électorale pour les cinq prochaines années, retenons près de sept milliards de dollars en investissements dans les soins de longue durée et quatre milliards pour aider les villes à accélérer la construction de logements.

Les garderies à 10 $ par jour sont appelées à se multiplier au Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ces dépenses s’ajoutent bien entendu aux 30 milliards destinés à créer un réseau de garderies à 10 $ par jour au Canada, une mesure phare du dernier budget.

Selon l’agence Reuters, l’annonce de nouveaux débours lors de la mise à jour économique serait limitée compte tenu de la hausse de l’inflation et de l’appel à un resserrement budgétaire de la part des partis d'opposition et des lobbys du monde des affaires.

Quant aux nouvelles sources de revenus envisagées dans le cadre financier électoral, la possibilité qu’elles se matérialisent comme espéré soulève certaines incertitudes. Ottawa s’attaque à ceux qui savent le mieux naviguer dans les méandres fiscaux et financiers.

Sur cinq ans, les libéraux prévoyaient près de 12 milliards de dollars grâce à de nouvelles capacités d’enquête contre l’évitement et l’évasion fiscale à l’Agence du revenu du Canada. Une surtaxe de 3 % pour les grandes banques et les compagnies d’assurances et une ponction sensiblement équivalente pendant quatre ans pour avoir bénéficié de la pandémie rapporteraient plus de 10 milliards.

La dette pourrait coûter plus cher

Le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut passerait, toujours selon les prévisions libérales, à 48,5 %. Cet indicateur demeure de loin le plus faible parmi les pays du G7. Celui des États-Unis dépasse maintenant les 100 %.

Autrement dit, l’endettement du gouvernement demeure encore gérable. D’ailleurs, à près de 22 milliards de dollars en 2021-2022 d’après le directeur parlementaire du budget, les frais de la dette publique demeurent inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie en raison de la chute des taux d’intérêt.

L’inflation pourrait cependant poser problème puisqu’elle entraîne une augmentation de l’intérêt à payer lorsque l’État fédéral émet des obligations pour se financer ou lorsqu'il en renouvelle d'anciennes. Le même principe s’applique lorsqu'on contracte un nouveau prêt hypothécaire avec un taux fixe ou lorsque la banque nous appelle pour le renouveler. 70 % des obligations du gouvernement du Canada vont venir à échéance d’ici cinq ans.

En 2011, selon des estimations de la Banque Nationale, les taux payés par le gouvernement canadien s’élevaient en moyenne à 3,6 %. Ils ont chuté à 1,7 % cette année.

La Banque du Canada a d’autant plus cessé d’acheter de nouvelles obligations fédérales en octobre, comme elle l’avait fait pendant la pandémie. L’institution assume près de la moitié de la dette canadienne. Cette opération exceptionnelle avait permis à Ottawa de s’endetter à peu de frais. Il lui faut maintenant se tourner vers des investisseurs institutionnels comme les banques et les caisses de retraite.

« La direction générale des taux d’intérêt est maintenant à la hausse. Donc, ce n’est pas un contexte très favorable pour ajouter à l’offre d’obligations sur le marché. » — Une citation de Miville Tremblay, de l'Institut C.D. Howe

Le gouvernement fédéral a néanmoins la possibilité de pouvoir contrôler ses dépenses, contrairement aux provinces, qui ont moins de marge de manœuvre, notamment en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la santé. Il a également une plus forte capacité d’engranger des revenus de taxation, ne serait-ce que par la diversification de son économie.

Ce n’est pas pour rien que la majorité des agences de notation de crédit continuent d’attribuer la meilleure cote – AAA – au gouvernement canadien. Les investisseurs courent donc peu de risques en lui allongeant de l’argent afin de soutenir ses dépenses… pour le moment.