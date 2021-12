Une chercheuse découvre par hasard des forêts de varech près des îles Galapagos

On les retrouve notamment au large de l'Alaska, de la Patagonie, et de la Colombie-Britannique.

« C’est comme tomber sur un ours polaire à la Barbade. » — Une citation de Salomé Buglass, doctorante, Institut des océans et des pêches de l'Université de la Colombie-Britannique

La chercheuse, Salomé Buglass, a décidé de se lancer dans un doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique afin de mieux comprendre comment cet organisme survit dans un climat tropical, et ce que ceci pourrait signifier pour les écosystèmes et les changements climatiques.

Des espèces de varechs tropicales se trouvaient auparavant près des îles Galapagos, mais la canicule marine El Niño de 1983 les a fait presque entièrement disparaître de la région.

Salomé Buglass tient des varechs recueillis aux îles Galapagos. Photo : Fondation Charles Darwin

Trouver des varechs en cherchant du corail

Salomé Buglass est tombée sur les forêts lorsqu’elle examinait, à l’aide d’un robot sous-marin télécommandé, des monts sous-marins afin d’y étudier des récifs de corail situés à 40 mètres de profondeur. Il s'agit de la limite pour la plongée sous-marine conventionnelle, un endroit où la lumière y pénètre beaucoup moins que près de la surface.

Elle a été très surprise d'y découvrir des forêts de varech dont les feuilles mesurent 1 mètre de long et qui survivent à partir de la photosynthèse.

Le robot sous-marin télécommandé Defender, que l'entreprise VideoRay a prêté à Salomé Buglass sans frais pour sa recherche Photo : Joshua Vela/Fondation Charles Darwin

Ce moment-là, c’était le meilleur sentiment au monde. Il semblait que l’expédition se passait très mal jusqu’à ce moment-là! dit la chercheuse en riant.

Pour Mme Buglass, la découverte montre à quel point on ne comprend pas ce qui existe aux profondeurs de la mer, même dans un endroit comme les Galapagos, qui ont déjà été passés au peigne fin par les scientifiques. Je crois que nous ne connaissons probablement même pas 2 % de ce qui pourrait exister dans l'océan , dit-elle.

Comme les arbres dans une forêt

La découverte de Mme Buglass laisse entendre que l’espèce survie beaucoup mieux que l’on croyait, et qu’elle s’est réfugiée dans les eaux profondes et plus froides, ce qui peut donner de l’espoir pour d’autres espèces d’eau froide des Galapagos, qui sont pour la plupart en voie de disparition. Les varechs sont comme les arbres dans une forêt. Ils créent l’habitat où d’autres espèces vivent, mangent, et se cachent , dit-elle.

Les forêts de varechs à basse profondeur ont aussi, possiblement, une résilience spéciale contre les changements climatiques.

« Alors que la planète se réchauffe, c’est essentiel d’identifier les habitats qui peuvent servir comme refuge pour la biodiversité. On doit protéger ces zones afin qu’il y ait de la résilience et du rétablissement, au cas où un événement catastrophique survenait. » — Une citation de Salomé Buglass

Salomé Buglass et des membres de son équipe, en train de piloter un robot sous-marin télécommandé. Photo : Fondation Charles Darwin

Se faire une réputation

Salomé Buglass, qui ne s’était jamais imaginée comme scientifique lorsqu’elle était jeune, a été ravie de recevoir un appel de l’une de ses idoles, la célèbre océanographe Sylvia Earle, après qu’elle a fait sa découverte.

Elle m’a dit, "Vous devez faire un doctorat." J’ai dit que je n’étais pas sûre. Et elle m’a dit, "On a besoin de plus de femmes qui vous ressemblent, qui font ce genre de travail."

L’exploration en haute mer est généralement limitée aux pays occidentaux bien nantis, principalement blancs, explique Salomé Buglass, qui a des origines trinidadiennes. Elle m’a dit, "Vous devez le faire, et pas seulement pour vous-mêmes, mais pour toutes les personnes qui vous ressemblent."

Salomé Buglass et la Dre Sylvia Earle dans un sous-marin en train d'observer des forêts de varech. En raison de la profondeur de l'eau qui bloque certains rayons de lumière, tout a l'air bleu. Photo : Charles Darwin Foundation

Salomé Buglass est en train de collecter les derniers fonds nécessaires pour financer son prochain voyage de recherche à l'été 2022, avec l’aide d’une campagne de financement. En plus de retourner aux profondeurs à l’aide de robots, elle compte interviewer les pêcheurs de l’endroit.