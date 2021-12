3500 clients sans électricité au Centre-du-Québec

La situation s’est améliorée plus rapidement en Mauricie. À 15 h, dimanche, moins de 200 abonnés étaient toujours dans le noir de ce côté.

Les équipes d’Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour réparer les équipements endommagés par les rafales de vents qui ont soufflé jusqu’à 100 km/h par endroits.

« On a 80 équipes déployées sur le territoire. On procède à des rappels au travail massif afin que les équipes rétablissent le courant le plus rapidement possible. »