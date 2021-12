Campagne de recensement des chiens et des chats au Témiscamingue

Le Refuge pour Animaux du Témiscamingue a lancé une campagne de recensement des chiens et des chats sur le territoire de la MRC.

Depuis novembre dernier, des préposés à l'inventaire de la SPCA font du porte-à-porte dans des municipalités pour enregistrer les animaux.

Le refuge effectue ce mandat au nom des municipalités et en vertu de la loi P-38 et des règlements municipaux en vigueur.

Le projet est rendu possible grâce au soutien financier de la MRC à travers le Fonds régions et ruralité et devrait se terminer en juin prochain.

[L'opération] a deux objectifs. Le premier c'est de faire l'inventaire, avoir un portrait global de combien d'animaux domestiques, chiens et chats qu'on a au Témiscamingue, et deuxième des choses c'est de se conformer à la loi P-38 qui oblige les municipalités à se doter d'un système d'enregistrement des médailles et de suivi de certaines choses selon la loi , explique la vice-présidente du refuge Geneviève Boucher.

Le recensement est déjà complété dans deux municipalités de l'est du Témiscamingue.

L'équipe du refuge avance bien dans sa mission selon Geneviève Boucher.