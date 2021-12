Un grimpeur quitte l’équipe nationale en opposition aux effets des voyages sur le climat

Tosh Sherkat a quitté Nelson, en Colombie-Britannique, pour s’installer sur l’île de Vancouver afin de se joindre à une école d’escalade.

Durant la première année de compétition, je me suis qualifié pour l’équipe jeunesse , raconte le grimpeur de 23 ans.

Il a passé les neuf dernières années à compétitionner, dont les six dernières comme membre de l’équipe nationale.

Il a toutefois décidé de se retirer à la mi-octobre parce que, selon lui, il devenait de plus en plus difficile de réconcilier le sport d’élite et ses propres convictions.

On s’engage à voyager partout au tour du monde pendant quelques années jusqu’à atteindre un certain succès , explique-t-il.

Si on veut devenir un grimpeur professionnel à l’extérieur, il faut être capable de se rendre dans des endroits renommés et y passer beaucoup de temps.

En plus des voyages, la quantité de viande qu’il doit manger pour trouver les protéines dont il a besoin et l’impact de l’élevage sur l’environnement a aussi poussé le jeune grimpeur à réfléchir.

Tout le monde de ma génération commence à penser au changement climatique et à l’impact que chacun de nous peut avoir , souligne-t-il. C’était facile, pour moi, de penser à ce que je fais et de me demander ce qui produit le plus de carbone.

Outre l’environnement, les questions autochtones

Outre l’environnement, l’autre préoccupation de Tosh Sherkat est le traitement historiquement réservé aux Autochtones du pays.

Au cours des derniers siècles, le gouvernement du Canada a tenté de déplacer les peuples autochtones, donc je devais me demander comment je peux participer à une compétition internationale si je ne veux pas représenter ce génocide , explique-t-il.

Ce sont ces réflexions qui ont motivé sa décision. Il ne compte pas se retirer totalement de la compétition, mais à l’avenir, il participera en son propre nom et seulement lorsque l’épreuve a lieu dans un rayon déterminé.

Du côté d’Escalade Canada, le directeur national des programmes, Andrew Wilson, dit respecter la décision de l’athlète.

Plusieurs des éléments qui l’ont conduit à affirmer ce en quoi il croit de façon aussi passionnée sont ceux qui font de lui un bon grimpeur , note-t-il. Il est discipliné, déterminé et extrêmement passionné.

Je suis évidemment déçu de le voir partir, mais il faut beaucoup de courage pour affirmer ses convictions de la sorte.

