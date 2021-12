Des films étudiants sur les droits de la personne bientôt à l’écran au Manitoba

L’activité est organisée par la Division scolaire en partenariat avec le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP).

Les élèves ont jusqu’au 9 mai 2022 pour soumettre leurs candidatures.

Chaque année, la Division scolaire organise un festival pour ses élèves, mais en 2022, les organisateurs ont voulu davantage inclure les élèves dans la production des contenus.

Il s'agit également de la première fois que le thème des droits de la personne a été choisi.

L’objectif est de réunir les élèves autour des thèmes liés aux événements mondiaux , explique le directeur adjoint de la Division scolaire Seven Oaks, Matt Henderson.

Des thèmes de l’antiracisme, l’équité, la justice climatique, la vérité et la réconciliation, la pauvreté.

Les élèves de la maternelle jusqu'en 12e année peuvent présenter des courts métrages, qu'il s'agisse d'œuvres de fiction ou de documentaires, d’une longueur allant de 30 secondes à 10 minutes.

On veut que nos élèves fassent de la pensée critique et historique à propos des droits de la personne […] On veut créer des expériences fortes pour nos élèves […] On veut que nos élèves fassent les choses comme les adultes font avec les films.

« On veut des histoires, n'importe quoi, mais on ne veut pas de la violence. » — Une citation de Matt Henderson, directeur adjoint de la Division scolaire Seven Oaks

Le festival est ouvert à tous les élèves du Manitoba, mais un encadrement et un soutien seront offerts spécifiquement aux élèves de la Division scolaire Seven Oaks pour la réalisation de leurs films.

Les candidatures sont acceptées dans toutes les langues.

Au Manitoba, d’autres événements réunissent des élèves d’écoles françaises et d’immersion autour de la production de films, à l’instar du Festival des Vidéastes du Manitoba.

Ainsi des milliers d’élèves du Manitoba et de partout au Canada participent à des ateliers sous la supervision et l’encadrement de professionnels. Selon le site web du Festival, l'événement a été reconnu par l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO pour ses qualités en pédagogie et ses services en français .

Avec les informations d'Alexia Bille