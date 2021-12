L’Alberta retarde la création d’un ordre professionnel des psychothérapeutes

Le Collège des psychothérapeutes de l’Alberta verrait à l’imposition de normes de pratique et d’éthique aux conseillers et psychothérapeutes de la province, comme le font les ordres des infirmières, des médecins, des dentistes et autres professionnels réglementés.

L’ordre pourrait en outre enquêter sur ses membres et imposer des sanctions, si nécessaire.

L’Association des psychothérapeutes de l’Alberta a été créée en 2018 afin de préparer le terrain à la promulgation de la loi créant le collège.

Si l’association s’attendait à devenir un ordre professionnel à l’été 2021, elle a plutôt reçu, en septembre, une lettre de celui qui était alors ministre de la Santé, Tyler Shandro, l’informant que la création du collège n’était plus une priorité du gouvernement.

Cette décision est surprenante et choquante , confie la registraire de l’association, Linda Sahli.

Pour nous, [la création de l’ordre] est essentielle et est une partie intégrante de la réponse à la pandémie de COVID-19 , explique-t-elle.

Pas d’explication

Le gouvernement de Jason Kenney n’a pas donné de raison pour ce changement de cap.

Aucune décision finale n’a été prise , affirme Jason Copping, l’attaché de presse du ministre adjoint à la Santé mentale et aux Dépendance Mike Ellis. Nous allons continuer d’évaluer la situation et de consulter les parties prenantes, dont l’association , ajoute-t-il.

Dans la lettre qu’il a fait parvenir à l’association en septembre, Tyler Shandro soutient que des Premières Nations se sont dites inquiètes de la possibilité de voir un éventuel collège tenter de réguler les pratiques médicinales traditionnelles.

Ces pratiques sont toutefois exclues du cadre législatif proposé, précise Linda Shali. Les membres du conseil de l’association ont rencontré le ministre Ellis le 30 novembre.

Selon Mme Shali, Mike Ellis n’a pas fait de promesses, mais il a dit qu’il consulterait ses collègues pour déterminer la marche à suivre pour la suite.

Entretemps, l’association a lancé une campagne écrite pour encourager ses membres à faire pression sur le gouvernement.

Volonté des psychothérapeutes

Chez les psychothérapeutes, l’hésitation gouvernementale arrive comme une douche froide, note Linda Shali.

L’association a passé les deux dernières années à élaborer des normes et pratiques, un code d’éthique, et des règles à respecter pour devenir psychothérapeute.

Sans règles, les conseillers en santé mentale et en dépendances qui représentent une menace contre la sécurité [des clients] peuvent, par exemple, continuer à travailler avec des populations vulnérables sans que le public soit informé de leur inconduite , explique Mme Shali.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine