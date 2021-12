COVID-19 : Ottawa de retour sous la barre des 100 cas dimanche

La santé publique recense 98 nouveaux cas de coronavirus sur le territoire au cours des 24 dernières heures. Le virus n’a pas fait de nouvelle victime dans la capitale fédérale depuis plus de deux semaines.

Le nombre de personnes qui ont été déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la pandémie s’élève à 32 835. De ce nombre, 618 n’ont pas survécu.

Les données de Santé publique Ottawa révèlent une légère hausse des hospitalisations. Selon le plus récent bilan, six personnes sont hospitalisées pour des symptômes attribuables à la COVID-19, soit deux de plus que la veille.

Aucun patient atteint du coronavirus n’est toutefois traité à l’unité des soins intensifs.

La santé publique évalue à 663 le nombre de cas actifs sur le territoire. C’est une cinquantaine de cas de plus que samedi.

À l’échelle provinciale, l’Ontario recense 1476 nouvelles infections et 8 décès supplémentaires.

Au Québec, la santé publique enregistre 1753 nouveaux cas ainsi qu’un décès de plus.

Les données épidémiologiques pour l’Outaouais et pour la région de l’est ontarien seront disponibles lundi.