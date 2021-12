7 nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Ce sont cinq adultes et deux enfants de moins de 12 ans qui ont été déclarés positifs à la maladie.

Deux de ces infections sont liées à des voyages à l’extérieur de la province et cinq sont des contacts étroits de malades déjà identifiés par les autorités sanitaires.

Il y a maintenant 37 cas actifs de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Des avis d’expositions possibles sur deux vols vers l’Île-du-Prince-Édouard ont été émis dimanche :

– le vol 8309 de Flair Airlines entre Toronto à Charlottetown le 10 décembre;

– le vol 8218 d’Air Canada, parti de Montréal le 11 décembre et arrivé à Charlottetown le 12 décembre.

Tous les passagers qui ont voyagé à bord de ces vols commerciaux doivent surveiller l’apparition de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

S’ils ressentent des symptômes, on leur demande de communiquer immédiatement avec le 811 pour passer un test de dépistage.

Vaccination

En date du 12 décembre, au moins 94,9 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 91,6 % ont reçu deux doses.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner depuis le 26 novembre dans la province.

Ils sont 21,2 % à avoir reçu leur première dose de vaccin.