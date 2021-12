Le maire de Grand-Métis fait du projet d’aqueduc son cheval de bataille

Durant la période estivale, les puits de surface de plusieurs habitants sont à sec. Il y en a qui sont obligés de prendre un réservoir et de le remplir et le vider dans un puits pour subvenir à leurs besoins , rapporte Marc-André Larrivée, en entrevue à l'émission Même fréquence.

L'élu estime que, depuis 4 ou 5 ans, le manque d'eau s'est accru. Cependant, il s'avère impossible pour les maisons sur le bord du fleuve d'accéder aux veines d'eau plus en profondeur.

Si on creuse trop profond, on va avoir de l'eau salée, donc ça nous prend vraiment un puits de surface pour avoir de l'eau potable, et à ce moment-là, l'idéal, ce serait d'avoir l'aqueduc sur la route 132 à Grand-Métis , conclut le nouveau maire du village.

De la pétition au siège de maire

Marc-André Larrivée a décidé de faire circuler, cet été, une pétition pour réclamer la construction d'un réseau d'aqueduc. Tout le monde m'en parlait et trouvait ça déplorable, mais personne ne bougeait , raconte l'habitant de Grand-Métis. En rencontrant plusieurs de ses concitoyens, le retraité a été encouragé à se présenter aux élections pour briguer le siège de maire. Ça prenait seulement cinq signatures, mais en fin de compte, j'ai rempli la page , s'étonne-t-il.

Marc-André Larrivée affirme qu'une majorité des 220 citoyens de Grand-Métis sont en faveur du projet d'aqueduc.

Le nouveau conseil municipal lancera, après les Fêtes, une étude sur les coûts et les possibilités de construction du réseau. Si le projet se concrétise, le maire aimerait solliciter des subventions pour couvrir au moins 80 % du montant total de l'infrastructure.

La municipalité entend aussi poursuivre le projet de développement du chemin Kempt, initié par le maire sortant, Rodrigue Roy.

Le réseau d'aqueduc pourrait également servir à alimenter ce secteur, assure Marc-André Larrivée.