CPE : 97 % des syndiquées de la CSN dans la région acceptent l’entente de principe

L'entente a été présentée lors d'une assemblée à Rouyn-Noranda vendredi.

Dans la province, les 11 000 travailleuses de la CSN ont voté à 93 % pour l'entente.

Les éducatrices en petite enfance obtiennent des augmentations salariales de 18 %. Pour les autres types d'emplois, la majoration varie entre 8 et 12,5 %.

Une prime de reconnaissance équivalant à 3 % sera également versée aux membres pour la période entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec-CSN, Félix-Antoine Lafleur, salue la mobilisation des travailleuses et le soutien des parents.

Tous les gains qui ont été réalisés dans cette négociation, c'est grâce à la solidarité des travailleuses entre elles parce que le gouvernement avait tenté de diviser les travailleuses. Mais elles se sont tenues ensemble, elles ont présenté un front uni et les gains obtenus dans cette négociation, elles les méritent et elles les ont gagnés , dit-il.

Le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait des gains à réaliser. Il y aura bien sûr des ajustements à faire, on voit aussi l'horizon de la prochaine négociation parce que la convention de trois ans sera échue dans un an et demi environ , ajoute le responsable syndical.

« Donc, le constat fait par les travailleuses, c'est que ce qui était sur la table pour l'instant était satisfaisant. Bien sûr il y aura beaucoup de travaux à faire parce que le réseau est très fragile. » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur

Les neuf CPE de la région qui étaient en grève depuis le début du mois de décembre rouvriront donc dès lundi.