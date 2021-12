Un athlète jeannois remporte un deuxième titre de la Coupe Grey

Shayne Gauthier, un secondeur dolmissois des Blue Bombers de Winnipeg, avait gagné le précieux trophée pour la première fois en 2019.

Il a répété l'exploit dimanche soir.

L’athlète de 29 ans se disait confiant en prévision du match.

Le numéro 44 avait soutenu que la direction de son équipe avait eu l’intelligence de conserver un solide noyau de joueurs expérimentés. Ce qui fait la différence, c’est d’avoir un gros groupe de vétérans qui ont déjà vécu l’expérience du match de la Coupe Grey , avait mentionné Shayne Gauthier, peu de temps avant la rencontre.

À son avis, les vieux routiers savent comment réagir en situation de stress et ils ne croulent donc pas sous la pression.

Shayne Gauthier avait eu l'honneur de soulever la Coupe Grey en 2019. Photo : La Presse canadienne / Todd Korol

L’ancien joueur du Rouge et Or de l’Université Laval avait avancé que les Blue Bombers étaient encore plus puissants qu’en 2019. Par contre, il avait ouvertement reconnu que les Tiger-Cats de Hamilton avaient aussi eu le temps de s’améliorer.

Un retour en arrière

En 2019, les Blue Bombers avaient remporté la Coupe Grey pour la première fois en 29 ans en infligeant un revers de 33 à 12 aux Tiger-Cats.

Ils avaient ainsi causé la surprise. Les Tiger-Cats étaient de loin les favoris, eux qui avaient présenté une fiche de 15 victoires en 18 parties en saison régulière. En 2019, on avait été l’équipe sous-estimée tout au long des séries éliminatoires , avait indiqué Shayne Gauthier.

Dimanche, les rôles avaient été inversés.

Avant le match, Shayne Gauthier avait affirmé qu'il ferait des pieds et des mains pour que les amateurs de football du Lac-Saint-Jean puissent voir la Coupe Grey. Je vais achaler la direction de l’équipe pour être capable de l’apporter [à Dolbeau-Mistassini] , avait-il promis, en souriant.