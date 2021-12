La boutique pour enfants Kiddytown à Ottawa fermera après plus de 75 ans d’activité

Sièges d'auto, poussettes... C'était le magasin [...] Je suis très, très triste d'apprendre qu'ils ferment , a lancé Mme Jayaratne en apprenant la fermeture du commerce.

Shashini Jayaratne, une fidèle cliente de la boutique Kiddytown à Ottawa, magasine pour une des dernières fois avant la fermeture du commerce. Photo : Jean Delisle/Radio Canada

Au début de l'année prochaine, le magasin de vêtements et de meubles pour enfants de longue date à Ottawa fermera définitivement ses portes après plus de 75 ans d’activité.

Les défis reliés à la pandémie de COVID-19 expliquent en partie cette décision d’affaires.

Goldie Abramson et son frère Hy Hymes ont ouvert la boutique Kiddytown sur la rue Rideau à Ottawa en 1945. Au cours des sept décennies qui ont suivi, Kiddytown a déménagé à sept reprises, selon le site web de l’entreprise.

Aujourd'hui, le commerce a pignon sur rue dans l'est d'Ottawa et est exploité par les filles de M. Hymes, Rhea Hymes-Hochstadter et Barbara Levinson.

Les propriétaires ont annoncé la semaine dernière que le magasin fermera définitivement ses portes en février prochain, à l'expiration de leur bail.

Rhea Hymes-Hochstadter (à gauche) et Barbara Levinson, les propriétaires actuelles de la boutique Kiddytown, sont impliquées au sein de l'entreprise familiale depuis longtemps. Photo : Guy Quenneville/CBC

Larmes, câlins, et choc

Plusieurs clients ont eu un choc en apprenant la nouvelle, a partagé Mme Hymes-Hochstadter.

Certaines personnes pleurent, certaines personnes appellent, certaines personnes me serrent dans leurs bras, certaines personnes sont choquées , dit-elle.

Barbara Levinson, comme sa sœur, s’implique au sein de l’entreprise depuis son plus jeune âge.

Depuis que j'ai huit ans, dit-elle. Ne signalez pas cela au ministère du Travail , ajoute Mme Levinson à la blague.

Elle raconte que son père leur a appris très tôt qu’il fallait travailler pour obtenir ce que l’on veut.

C'est ce que nous avons fait, que ce soit en répondant au téléphone, en faisant de la caisse, en gérant l’inventaire. Donc [la fermeture est] triste, mais je suis prête à prendre ma retraite , confie Mme Levinson.

La pandémie de COVID-19 a créé un environnement commercial plus difficile, en particulier en ce qui concerne la rétention du personnel, ont expliqué les propriétaires.

Il n'y avait personne au centre-ville , a déclaré Mme Levinson.

S’approvisionner en fourniture était aussi devenu plus compliqué, ont indiqué les propriétaires.

Les propriétaires avaient déjà fermé leur emplacement situé au centre-ville sur la rue Bank en raison de la grandeur des locaux qui rendait la distanciation physique difficile.

Barbara Levinson a déclaré que le moment était venu de terminer ce chapitre de cette histoire familiale.

J'ai l'impression que nous avons accompli beaucoup de choses , conclut-elle.

Avec les information de Guy Quenneville, CBC News