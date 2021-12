Anne Rice, autrice d’Entretien avec un vampire, est décédée

Associated Press

Mondialement connue pour son roman Entretien avec un vampire (Interview With the Vampire), l'écrivaine Anne Rice est décédée samedi soir à l'âge de 80 ans.

Elle est morte de complications liées à accident vasculaire cérébral, a fait savoir son fils Christopher Rice sur la page Facebook de l'autrice et sur sa page Twitter.

Dans ses dernières heures, je suis resté à ses côtés à l'hôpital, admiratif de ses réalisations et de son courage , a-t-il écrit.

En 1976, Anne Rice avait publié le roman Entretien avec un vampire, qui a été adapté au cinéma en 1994 dans un long métrage mettant en vedette Tom Cruise et Brad Pitt.

Ce roman, qui raconte l'entrevue accordée par le vampire Louis de Pointe du Lac au journaliste Daniel Molloy, est le premier d'une série de 13 épisodes connue sous le titre Chroniques des vampires.

Au cours de sa carrière, Anne Rice a écrit plus de 30 livres qui se sont vendus à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Dans une entrevue accordée au magazine français Télérama en 2016, Anne Rice avouait sa surprise devant son succès mondial : Je ne pensais pas que le mainstream [les œuvres conventionnelles] embrasserait quelque chose d'aussi particulier. Je suis incapable d'expliquer ce succès.

Relation compliquée avec le christianisme

Née Howard Allen Frances O'Brien en 1941, Anne Rice a grandi à La Nouvelle-Orléans, métropole du sud de la Louisiane qu'elle a souvent mise en scène dans ses romans. Son père travaillait à la poste, mais il écrivait de la fiction et sculptait dans ses moments libres. Sa sœur aînée, Alice Borchardt, a elle aussi publié des romans d'horreur et fantastiques.

Élevée dans une famille irlandaise catholique, Anne Rice a souvent écrit sur son expérience spirituelle, notamment dans ses mémoires publiés en 2008, Called Out of Darkness: A Spiritual Confession. En 2010, elle a annoncé qu'elle renonçait au christianisme : Je refuse d'être contre l'homosexualité, je refuse d'être contre le féminisme. Je refuse de m'opposer au contrôle artificiel des naissances. Plus tard, elle a dit préférer se définir comme une croyante indépendante qui admettait qu'il pouvait ne rien y avoir après la mort.

Anne Rice sera inhumée à une date non dévoilée à l'occasion d'une cérémonie privée dans le mausolée familial à La Nouvelle-Orléans. Une commémoration publique se déroulera l'an prochain.