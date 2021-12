Les vents forts causent des pannes dans deux provinces des Maritimes

Des milliers de personnes se sont réveillées sans électricité dimanche matin au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

La veille, Environnement Canada avait prévenu que de la pluie abondante, de la pluie verglaçante et des vents forts étaient attendus dans de plusieurs régions de l'Atlantique.

Nouveau-Brunswick

À la mi-journée au Nouveau-Brunswick, plus de 5000 clients d’Énergie NB n'avaient pas d'électricité.

Vers 16 h, on dénombrait toujours des pannes dans plus de 3600 foyers. Deux heures plus tard, ils étaient environ 800 à toujours attendre un rebranchement.

Ces pannes sont éparpillées un peu partout dans la moitié sud de la province.

Le comté de Charlotte près de la frontière du Maine a été l'un des plus touchés : il comptait à 11 h un total de 1100 foyers sans électricité.

Les comtés de Kings et de Queens dénombraient pour leur part près de 1000 pannes. Les comtés de York et de Sunbury ont également été privés d’électricité en matinée.

Les avertissements météorologiques d’Environnement Canada ont pris fin samedi soir au Nouveau-Brunswick pour les régions nord de la province, et ont pris fin dimanche matin vers 6 h à plusieurs endroits dans le Sud.

Nouvelle-Écosse

En matinée, près de 2000 clients de Nova Scotia Power n'avaient pas de courant en Nouvelle-Écosse, mais presque toutes les pannes ont été résolues dans les heures qui ont suivi.

Les pannes étaient un peu partout dans la province. Des vents forts ont donné du fil à retordre aux lignes électriques.

La pluie était aussi de la partie : environ 50 millimètres sont tombés dans la région d’Halifax.