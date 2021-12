COVID-19 : 1476 nouvelles infections et 8 décès de plus en Ontario

La santé publique signale aussi 8 décès de plus, ainsi que 674 nouvelles guérisons. Les cas actifs ont à nouveau augmenté (+794) : on en compte 10 803 dans la province.

Il y a présentement 62 cas confirmés du variant Omicron en Ontario, soit 14 de plus que la veille.

Le nombre de patients atteints de la COVID aux soins intensifs a aussi augmenté, pour un total de 158 dimanche (+12)

Par ailleurs 38 477 tests de dépistage ont été réalisés en 24 heures.

Opération : vaccination des enfants

Environ 90,3 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 87,6 % sont doublement vaccinés.

À Toronto, la santé publique a organisé dimanche à l’aréna Banque Scotia une journée de vaccination consacrée aux enfants de 5 à 11 ans. Le centre d’immunisation est resté en service jusqu’à 18 h. On y a vacciné un total de 1536 enfants, a confirmé la Ville en fin de journée.

En date de vendredi, 29 % des Torontois de ce groupe d’âge avaient reçu une première dose de vaccin.