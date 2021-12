La municipalité de Baie-des-Sables réclame la levée de l’état d’urgence

Lors de sa séance ordinaire du 6 décembre dernier, le conseil municipal du village de Baie-des-Sables a voté une résolution pour demander au gouvernement du Québec de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, dans le but de retrouver une vie démocratique normale.

Les élus municipaux soutiennent qu’il est primordial que les Québécois aient de vrais débats et que l’opinion de chacun puisse être entendue, ce que ne permet pas l'état d'urgence sanitaire, selon eux.

Quand il y a un état d'urgence au niveau de la santé publique, ça donne le pouvoir au conseil des ministres de décider par décret , explique le maire Gérald Beaulieu. L'élu réclame un retour progressif à la normale.

Porter la voix de la population

Le maire précise que la volonté de son conseil n'est pas de remettre en question l'utilité de la mesure de l'état d'urgence, lorsqu'elle est justifiée.

« On comprend qu'il y a eu cet état d'urgence là, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore là. » — Une citation de Gérald Beaulieu, maire de Baie-des-Sables

L'élu mentionne que les débats du conseil municipal ne portaient pas sur la question du respect des consignes sanitaires ou du passeport vaccinal. On fait confiance au gouvernement et à la Santé publique pour prendre ces décisions-là, en fonction des données qu'ils ont. On n'a pas la prétention d'être experts en pandémie ou en immunologie , se défend le maire du village.

Gérald Beaulieu rappelle que sa volonté est d'incarner au mieux son rôle de porte-parole et de relayer la volonté populaire qui réclame que le gouvernement soit de nouveau en mesure d'utiliser les mécanismes prévus dans notre constitution pour prendre les meilleures décisions possibles pour la population .

Les élus du conseil municipal ont fait parvenir la résolution au gouvernement Legault, à la Fédération québécoise des municipalités, au député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé ainsi qu’à la Municipalité régionale de comté MRC de La Matanie.

Un seul membre du conseil a voté contre la résolution.

Avec les informations de Joane Bérubé