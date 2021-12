Arrestation d’un homme éméché dans le stationnement d’un dépanneur de La Baie

Peu avant 23 h, l'homme de 61 ans se trouvait dans un dépanneur de la rue Bagot, à La Baie, pour y faire des achats. Au moment de passer à la caisse, il a éprouvé de la difficulté à payer.

Or, un policier était sur place et il a remarqué que l'individu semblait être en état d'ivresse. Il l'a donc suivi et il l'a arrêté alors qu'il se préparait à prendre le volant.

Selon le patrouilleur, le taux d'alcoolémie de l'homme frôlait le double de la limite permise. Il a pu recouvrer sa liberté, mais il devra éventuellement faire face à la justice.