La tournée de recrutement en France jugée positive par le CLD de Rouyn-Noranda

L'événement se tenait dans le cadre du Mois du Québec en France, mis en place par Objectif Québec, un organisme qui accompagne les Français désireux de lancer un projet au Québec.

La délégation du CLD a parcouru 2250 km et rencontré plus de 91 candidats dans différents métiers, des chefs cuisiniers, des conducteurs routiers, des gens en conception, des électromécaniciens ou encore des ressources humaines.

Selon Claude Thibault, les candidats rencontrés ont la ferme intention de venir s'établir au Québec.

Étant donné que la France comme nous a subi une pandémie et que le niveau de chômage est supérieur, tous ces gens avaient vraiment l'intention ferme de considérer le Québec comme une nouvelle demeure dans les mois à venir , dit-elle.

D'ailleurs, plusieurs ont déjà passé des entretiens d'embauche avec des entreprises. Ils devront par la suite entamer leur processus d'immigration avec les autorités gouvernementales.

« Les gens qui se sont déplacés [...] leur projet d’expatriation était sérieux, ils avaient bien lu sur le Québec, ils connaissaient. Et pour certains, le projet de venir au Québec s'est solidifié durant la pandémie [...] » — Une citation de Claude Thibault

Ce sont des gens qui étaient intéressés, des gens allumés. Notre but était de les qualifier en fonction des programmes d'immigration en vigueur et comprendre également si le cadre de leur expertise pouvait répondre à nos besoins de main-d’œuvre en région et tout ça. Je suis déjà en relation avec plus de 27 entreprises et institutions à la ville dans le but de présenter leurs candidatures et à date, c'est très positif , dit-elle.

Le CLD a déjà mené deux missions de recrutement virtuelles, au Maghreb en mai dernier et une autre qui est toujours en cours en France dans le cadre de Journées Québec, des activités de recrutement du gouvernement du Québec qui permettent de combler les besoins de main-d'œuvre des entreprises.

Et là encore, plusieurs candidats ont déjà été recrutés en attendant le processus d'immigration.

Notre première initiative dans une mission que nous avons faite avec le Maroc et la Tunisie, nous avons recruté plus de 29 candidats pour les entreprises de la ville. Présentement, notre mission en France qui va se terminer la semaine prochaine, parce qu'il y a des entretiens qui se font entre les entreprises et les candidats, ce n'est pas clair pour le nombre de candidats qui vont être sélectionnés, mais au total nous avons plus de 73 candidats qui sont recherchés dans cette mission. Mais je ne peux pas vous dire combien de contrats vont être signés à l'issue de ces entretiens , explique Claude Thibault.

Le CLD a l'intention de renouveler l'expérience l'an prochain avec une tournée dans le cadre du Mois du Québec en France.