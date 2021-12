COVID-19 : une députée siégera virtuellement à l’Assemblée législative

Megan Mitton fait habituellement le voyage dans la capitale du Nouveau-Brunswick avec son fils, né il y a quelques mois.

Avec 412 cas actifs de COVID-19 à l'heure actuelle dans cette région, le docteur de la députée verte lui a recommandé de cesser de s’y rendre.

Pour avoir l’autorisation de siéger en mode virtuel, Megan Mitton a fait une demande qui a dû être approuvée par la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

De plus, tous les chefs des partis néo-brunswickois présents à l’Assemblée législative ont dû donner leur accord.

La raison pour laquelle je voulais avoir cette option, si j'en ai besoin, c’est pour m'assurer que je peux continuer à faire mon travail de représenter les gens de ma circonscription, parce que l’autre option, c’est de rester à la maison et de ne pas avoir la possibilité de participer, mais je n’aime pas cette option , explique Megan Mitton.

Des propos de Kris Austin font réagir

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, est une des personnes qui ont dû approuver la demande de Megan Mitton pour siéger à distance.

En entrevue avec Canadian Broadcasting Corporation CBC , il a dit l’avoir approuvée parce que c’était la dernière semaine de la session .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Megan Mitton avait annoncé sa grossesse sur les médias sociaux le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Photo : Facebook/Megan Mitton

Les propos de Kris Austin ont vivement fait réagir Megan Mitton, qui les a qualifiés de sexistes .

J’ai trouvé que c’était insultant, franchement, parce que ce qu’il a dit, c’est qu’il y a d’autres députés qui vont à l’Assemblée et qui font leur travail , dit-elle. Je suis allée à l’Assemblée et j’ai fait mon travail durant toute la session.

Assemblée virtuelle

Outre cette exception accordée à la députée verte pour des raisons sanitaires, Megan Mitton souhaite que les députés puissent dorénavant choisir de siéger à distance au Nouveau-Brunswick.

Elle avance que l’offre d’une option virtuelle à plus long terme pourrait attirer plus de femmes et de jeunes parents en politique.

Néanmoins, l’option virtuelle n’est pas privilégiée par tous les partis.

À la suite de plusieurs éclosions de COVID-19 en février 2021, un long débat concernant les travaux législatifs en virtuel de l’Assemblée avait suscité de nombreuses discussions à Fredericton.

Le ministre de l’Éducation de la province, Dominic Cardy, avait alors déclaré qu’il n’appuierait jamais une telle décision, affirmant que le face-à-face dans l’arène politique était une tradition du meilleur système de gouvernement jamais conçu par l’être humain .

Les partis avaient finalement siégé en virtuel pendant quelques semaines.

Par ailleurs, Megan Mitton déplore également le manque d’un calendrier parlementaire.

Par exemple, les députés ne connaissant pas encore les dates où ils vont siéger en janvier 2022.