Moins de 6 000 clients encore privés d’électricité en Outaouais lundi matin

Les forts vents qui ont soufflé samedi sur plusieurs régions du Québec et de l'Ontario ont laissé derrière eux plusieurs résidents sans électricité. Lors de sa plus récente mise à jour lundi matin, Hydro-Québec indique que 5 437 clients sont encore privés d’électricité en Outaouais.

Ce sont maintenant 5 437 clients qui sont toujours sans électricité en Outaouais, avec 256 interruptions.

Bilan des interruptions signalées dans la région de l’Outaouais : *Les données ont été mises à jour le 13 décembre à 5h16. Gatineau (Hors MRC) : 44 interruptions, 1 026 clients privés d’électricité

Hors MRC (autochtones) : 3 interruptions, 30 clients privés d’électricité

La Vallée-de-la-Gatineau : 49 interruptions, 1 793 clients privés d’électricité

Les Collines-de-l'Outaouais : 62 interruptions, 1 098 clients privés d’électricité

Papineau : 30 interruptions, 417 clients privés d’électricité

Pontiac : 68 interruptions, 1 073 clients privés d’électricité

Source : Hydro-Québec

Selon Hydro-Québec, l'Outaouais est l’une des régions de la province qui a été le plus affectée par la météo dans la nuit de samedi à dimanche.

La porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers, a expliqué que la majorité des pannes sont causées par les branches et les arbres. [Quand] il y a 360 pannes, il y a [donc] 360 endroits où nos équipes doivent se rendre sur place pour aller constater ce qui a causé la panne, et c'est seulement à ce moment-là que les équipes peuvent nous dire quel est le délai de rétablissement.

Partout au Québec, les équipes d'Hydro-Québec ont dû travailler très fort cette fin de semaine. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les forts vents qui soufflent sur la province en ce moment causent de nombreuses pannes. Les régions les plus touchées sont le Grand Montréal, la Montérégie, l'Outaouais et les Laurentides. La tempête évolue et se déplace vers l'est de la province. Nos monteurs sont mobilisés et travaillent déjà à rétablir le service. Cependant, les vents qui s'intensifient encore leur compliquent la tâche , a indiqué sur son site web Hydro-Québec, samedi soir.

En plus des pannes d’électricité, les vents violents ont causé des dégâts généralement mineurs en Outaouais. Des arbres et des branches ont été renversés et des abris de voitures ont volé au vent à plusieurs endroits.

Dans la municipalité de Namur, dans la Municipalité régionale de comté MRC de Papineau, les rafales sont à l’origine d’un incendie qui s'est déclaré dans une résidence près de l’intersection de la route 323 et 315, dans la nuit de samedi à dimanche. Le service d’incendie de la Municipalité régionale de comté MRC a confirmé que les conditions météorologiques sont à l’origine du brasier, sans toutefois donner plus de détails.

Les forts vents sont à l'origine d'un incendie qui s'est déclaré dans une résidence de Namur près de l'intersection de la route 323 et 315 en Outaouais, dans la nuit de samedi à dimanche. Photo : SB

Du côté d’Ottawa, plusieurs pannes de courant ont également été signalées auprès d’Hydro Ottawa, samedi soir, notamment dans les quartiers Osgoode, Rideau-Goulbourn, baie, Rivière, Rideau-Rockcliffe et Kitchissippi. Dimanche matin, la majorité des résidents touchés avaient du courant à nouveau.

Selon Hydro Ottawa, plus de 3000 clients ont été touchés au plus fort de la tempête de samedi.

Dans certains cas, les pannes ont été causées par des arbres tombés sur notre réseau aérien, ainsi que par un incendie de poteau près de notre station Munster à Kanata , a informé une porte-parole par courriel dimanche après-midi.

Dimanche, les équipes d’Hydro Ottawa continuent de travailler pour leurs clients qui n’ont toujours pas l’électricité. À 15 h 45, nous avions 14 pannes en cours, touchant 16 clients au total. La situation est fluide en raison des branches et des arbres qui restent en contact avec les lignes électriques.

Lundi matin, Hydro Ottawa signale une panne, et 38 clients touchés.

Dans l’est ontarien, certains secteurs ont également connu des pannes électriques. C’est le cas notamment dans la municipalité d’Alfred-Plantagenet, où des centaines de résidences ont été plongées dans le noir, samedi soir. La plupart des abonnées avaient retrouvé le courant dimanche midi.