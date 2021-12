Moins de 5 000 clients sans électricité à Québec

La situation s'améliore après les forts vents de dimanche. Moins de 5 000 clients de la grande région de Québec sont toujours privés d'électricité en milieu d'après-midi. C'est près de 20 000 de moins que plus tôt dans la matinée.

Nous avons plus de 400 personnes au travail et d'autres s'ajouteront au cours de la journée , a indiqué dans un tweet, la compagnie d'électricité québécoise.

Tout ceci évolue constamment et les équipes peuvent donc être réaffectées en fonction des pannes prioritaires qui pourraient s'ajouter ou être signalées. C'est ce qui fait que, en panne majeure, nous ne pouvons pas donner de délai de rétablissement pour chaque lieu , ajoute Hydro-Québec

Des rafales allant jusqu'à 90 km/h ont soufflé la nuit de samedi à dimanche, causant des dégâts par endroits.

Le vent a emporté des objets qui se trouvaient à l'extérieur, notamment des décorations de Noël et des toiles de protection.

Certains objets ont été déplacés en raison des vents dimanche matin. Photo : Radio-Canada

Bien que l'avertissement de vent émis par Environnement Canada n'était plus en vigueur dimanche matin, des vents du sud-ouest de 40 km/h avec rafales à 60 km/h étaient attendus pour la grande région de Québec dans l'avant-midi.

D'autres annulations

Le service de raccompagnement Nez rouge n'était pas en fonction à Québec et à Lévis dans la nuit de samedi à dimanche en raison des conditions météorologiques et pour préserver la sécurité des centaines de bénévoles impliqués chaque soir .

Un fêtard remet ses clés à un bénévole d'Opération Nez rouge. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le Service de police de la Ville de Québec annonce également que la collecte des Chevaliers, qui devait se dérouler le 12 décembre en journée, n'aura pas lieu en raison des forts vents.

La Ville de Québec ajoute qu'il sera interdit de se stationner dans certaines rues de Limoilou, dimanche, pour poursuivre le déglaçage des trottoirs.