Les Bulls de Chicago limités à une formation de dix joueurs en raison de la COVID-19

Sans surprise, les Bulls à bout de ressources ont subi une défaite de 118-92. Duncan Robinson, qui a égalé le record d'équipe en disputant un 174e match d'affilée dans l'uniforme du Heat, a marqué 26 points.

Parmi les absents dans le camp des Bulls, on a ajouté Ayo Dosunmu et Stanley Johnson, puisque les deux gardes ont dû se soumettre au protocole de santé et sécurité lié à la pandémie.

Johnson avait signé un contrat d'essai de dix jours, jeudi, à la suite de la perte du joueur étoile DeMar DeRozan, en plus de Matt Thomas, Coby White, Javonte Green et Derrick Jones, tous soumis au protocole établi pour limiter la propagation du coronavirus.

Dans la défaite, Zach LaVine a marqué 31 points et Lonzo Ball en a obtenu 15.

Pour nous, il s'agit de faire confiance aux experts médicaux de la ligue et de faire confiance en ce qu'on peut faire de mieux en matière de sécurité, non seulement pour notre équipe, mais pour l'équipe adverse aussi , a commenté l'entraîneur-chef Billy Donovan.

« La partie la plus difficile, pour être honnête, c'est qu'on veut protéger tous ces gars-là. On a plusieurs joueurs qui sont tranquilles à la maison et qui n'ont aucun symptôme. » — Une citation de Billy Donovan

En plus de la performance de Robinson, le Heat a pu compter sur les 20 points et 12 rebonds de Dewayne Dedmon ainsi que sur les 16 points et 14 passes décisives de Kyle Lowry. Tyler Herro a contribué avec 17 points et KZ Okpala avec 10 points.

Dans le camp du Heat, on était privé de l'ailier Caleb Martin, lui aussi en raison du protocole lié au coronavirus. Le Heat a aussi dû se passer de ses joueurs vedettes, Jimmy Butler et Bam Adebayo, blessés.